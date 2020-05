Cuba, ¿territorio libre del nuevo coronavirus?

Hace poco un amigo me decía que pronto Cuba estaría libre del nuevo coronavirus. Basaba su predicción en los números de los últimos días con tendencia casi constante a la disminución y jaraneaba, con el deseo sincero de que así fuera, sobre ir preparando el titular que lo anunciara.

Sin embargo parece que esa noticia demorará en aparecer en algún medio de comunicación. Así lo reflejan predicciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y especialistas de diferentes países, incluida Cuba.

Los expertos no tienen claro cuándo se podrá frenar la expansión del Sars Cov-2 y advierten que puede que no desaparezca nunca. Según Michael Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la OMS este “podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades”.

Endémico se refiere a la constante presencia o habitual prevalencia de una enfermedad o un agente infeccioso en una población de un área geográfica. Sin embargo, la existencia de un virus endémico no se debe confundir con la de una epidemia o una pandemia. La epidemia es un aumento de casos seguido de un punto máximo y, luego, una disminución; mientras que la pandemia es una epidemia de magnitud mundial.

Ante una pregunta similar a la que sirve por título a este trabajo, el Doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, dijo que “asegurar que llegaremos a cero pacientes de la COVID-19 en nuestro país en un momento determinado es muy difícil y extremadamente arriesgado, y no creemos que lleguemos a hacerlo”.

No obstante aclaró que sí existe la certeza de que la enfermedad podrá ser controlada. Incluso se atrevió a prever un escenario próximo en el que, “de manera responsable, se irán levantando determinadas restricciones, porque la vida sigue, y en ese momento se mantendría la vigilancia y el tratamiento de las personas diagnosticadas”.

Nuestra condición insular es un punto a favor para reducir la prevalencia de la Covid-19. Sin embargo, acotó Durán, “cuando se abra la frontera y entren extranjeros, las medidas de control sanitario internacional deben ser rigurosas, porque si bien en el país se logra controlar la enfermedad, habría que ver cómo se manifiesta en el mundo.

En busca de más certezas, Girón le hizo la misma pregunta a Amancio Martínez, subdirector provincial de Higiene y Epidemiología en Matanzas. El especialista local insiste en que cero caso detectados no significa cero casos reales, pues pueden existir pacientes asintomáticos.

“Aunque en Matanzas aún hay dos municipios sin casos positivos, estos deben estudiar al menos al 38 por ciento de su población para poder afirmar que están libres del virus”, comenta el epidemiólogo.

Para él es importante ingresar y estudiar a todos los contactos de casos positivos, y considera que se puede hablar de disminuir casos, pero no de eliminar la enfermedad. “Hasta que no salga una vacuna no se va a eliminar”, sentencia y explica que prevalecerá como el dengue u otras.

Para Matanzas, provincia con la más alta tasa de incidencia del nuevo coronavirus en la última semana en Cuba, el cero casos parece estar hoy más lejos. Sin embargo, el seguimiento dado a cada uno de los trabajadores y pacientes del Hospital Comandante Faustino Pérez, así como a todos sus contactos, podría poner pronto a Matanzas a la par de la media nacional.

Cuba libre de coronavirus significaría cero casos durante un tiempo prudencial que permita a los especialistas avalarlo. Y no solo cero casos detectados, sino cero casos ingresados, que padezcan la enfermedad o que estén en cuarentena.

Si sacamos los eventos locales, que han sido controlados todos con bastante efectividad por nuestras autoridades, en general en Cuba la curva tiende a cero. Y hay provincias como Cienfuegos, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo donde no hay ningún positivo en los últimos 15 días.

Pero los estudios de prevalencia que se están haciendo en todo el país a 4000 personas asintomáticas van dando la razón a los especialistas de la OMS, de nuestro Ministerio de Salud y de la provincia. Puede haber entre la población personas que tienen o han padecido el virus y nunca fueron detectados ni lo serían porque no tienen síntomas ni hay cómo definir la fuente de contagio.

O sea, que los esfuerzos que se han hecho en Cuba podrían conducirnos a un escenario de control de la enfermedad, pero no a su desaparición.

Y lo de menos es que los periodistas no podamos publicar la noticia de que Cuba sea territorio libre del nuevo coronavirus. Lo importante es que la población adquiera conciencia de que hay que apretar el zapato para vencer a la epidemia, pero luego tendremos que aprender a convivir con el virus y aunque dejemos atrás el aislamiento físico y social o prendas tan incómodas como el nasobuco, tendremos que mantener el celo con la higiene y, tal vez, ser menos cariñosos.

Quizás Cuba, como quisiéramos muchos, no pueda declararse territorio libre del nuevo coronavirus, pero lo que sí podrá decirse pronto “pronto”, si, y solo si todos hacemos lo que nos toca, es que Cuba está libre de la epidemia de Sars Cov-2, porque pobres y bloqueados como estamos le dimos batalla como pocos en el mundo.