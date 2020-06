Cuidar la vida… y al perro

Lunes 8 de junio último. Cinco y cuarto de la tarde. Calle de Zargazazo, entre Compostela y San Carlos, en la ciudad de Matanzas. Paseaba por la acera con su perrita Susy.

Dijo que era la hora de que realizara sus necesidades. “Esto es parte de cuidar su salud, para que no se me enferme por exceso de tiempo sin hacerlas.

Él, hombre de alrededor de 60 años, corpulento, no tenía el nasobuco, ni siquiera fuera de lugar. Nada. Le pregunté si de verdad él lo hacía por proteger a su linda perrita de pequeña miniatura, color carmelita claro, con algunos lunares blancos. Respondió que sí. ¿Usted no lo ve? Sí, le dije, y pienso que es correcto hacerlo.

Lo miré fijo, directamente a los ojos, y le expresé: “Cómo es posible que usted sea capaz de cuidar la salud de su perrita y descuide la suya y la de los demás? Parecía no entender, y preguntó por el motivo de estas palabras. ¿Usted no se ha dado cuenta de que salió a la vía pública sin el nasobuco?

De pronto, se llevó la mano derecha al rostro y reconoció la falta, pero...“Esto es un momentico nada más. Unos minutos, enseguida entro, vivo a tres puertas de aquí. Volví a la carga: por ese momentico puede usted verse perjudicado y complicar a su familia y vecinos, y su falta pudiera ser de lamentables consecuencias. Entonces veremos quien atiende a Susy.

Bien el propósito con su mascota, pero muy mal que reconozca no tener el protector y no corra de inmediato a situarlo en su rostro. Basta un segundo para ser recluido en un hospital. “Vamos, Susy, más tarde salimos otro ratico. Gracias, amigo, pero no creo sea tan grave, por acá no pasan muchas personas”. Con una sola contagiada, basta.

Lamentablemente, no resultó él la única persona sin el nasobuco que a lo largo del recorrido desde mi centro laboral, Editora Girón, hasta donde resido, en el barrio del Naranjal Norte, que de forma individual y en grupo no portaban el nasobuco, incluidos niños en la calle, de diversas edades, entre personas mayores, madres inclusive, a las que tanto daño ocasionado por la pandemia de la Covid-19 parece poco.

Basta recorrer la calzada de El Naranjal para observar tanta irresponsabilidad, aun cuando el problema guarda relación directamente con la vida humana.

Qué tendrá que pasar para que reaccionen, se protejan e igual hagan con familiares y demás. No puedo hablar de jóvenes inmaduros. No, lo más triste es que la mayoría son adultos de más de 30 años que creen que estar en la puerta de sus respectivas casas los protege. Grave error.

Quienes padecen el mal solo tienen que enviarles, al pasar junto a ellos, al estornudar o toser, las partículas del coronavirus para infestarlos y anotarlos en la lista de los que no se sabe nada hasta el final.

Lo narrado al principio es real, y reiterativo en numerosos lugares... Cuide al perro, pero no olvide que la mordida de la Covid-19 contiene graves consecuencias personales y familiares. La multa por no usar el nasobuco es colateral, la enfermedad...