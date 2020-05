Danya Medina: la científica jagüeyense contra la Covid-19

El CIGB representa una oportunidad para desarrollar el conocimiento, y estar aquí no solo constituye un deber sino una oportunidad para mostrar el avance de la ciencia cubana. ( Foto: cortesía de la entrevistada)

Desde la infancia todos sabíamos que al crecer ella realizaría grandes cosas. Estábamos convencidos de que, gracias a su inteligencia, navegaría por otras tierras llevando el nombre de Cuba a la máxima expresión en cualquier profesión. Sin embargo, la jagüeyense Danya Medina Carrasco decidió ser científica y, como augurábamos, viajó hasta el viejo continente como parte de un equipo del Centro de Ingeniería Genética (CIGB), y hoy se encuentra en uno de los primeros frentes de lucha contra la Covid-19 desde la propia institución.

“Luego de graduarme de Licenciatura en Microbiología en la Universidad de La Habana comencé a laborar en el centro. Actualmente estoy vinculada a un proyecto que trabaja en la búsqueda de un antiviral para la enfermedad del dengue, y a raíz de la pandemia formo parte del equipo de diagnóstico de la Covid-19.

“Esto supone una gran oportunidad, tanto para el crecimiento personal como profesional, y estar rodeada de excelentes científicos que incluyen a los jóvenes en sus proyectos constituye una satisfacción mayor. Vivir experiencias increíbles cada día en el laboratorio, haciendo experimentos y análisis resulta el sueño de todo científico, y lograrlo con solo 24 años me complace muchísimo”.

Intercambiar conocimientos y opiniones con investigadores de diferentes regiones del orbe aporta a su realización como científica. Italia se convirtió en el escenario para reunirlos en NanoSupremi 2020, espacio para nutrirse de otros y adaptar los resultados a la Isla.

Como parte de un equipo del Centro de Ingeniería Genética (CIGB) viajó hasta el viejo continente para intercambiar experiencias y adaptarlas a las condiciones de la Isla.

(Foto: cortesía de la entrevistada)

“Posterior al viaje me incorporé a mi rutina y actualmente ayudo con el diagnóstico del coronavirus en el laboratorio del centro, uno de los que se destinó en la capital para realizar las pruebas. Es una tarea que me enorgullece, una forma de contribuir a las acciones que implementa el país para disminuir las consecuencias y los casos positivos de la enfermedad. El CIGB representa una oportunidad para desarrollar el conocimiento, y estar aquí no solo constituye un deber sino una oportunidad para mostrar el avance de la ciencia cubana.

“Cualquier labor que se desarrolle tiene sus riesgos. El trabajador científico se expone a peligros al interactuar con determinado radioactivo o agente biológico, pero cuando las medidas de bioseguridad se cumplen entonces la posibilidad de daño es ínfima. El temor es parte de los seres humanos y me he visto en varias situaciones de temor, pero la voluntad y el deseo de hacer vencen el miedo. Cuba necesita de nosotros y tenemos que responder”.

La distancia de más de 150 kilómetros de la familia se convierte en el combustible necesario para continuar en sus funciones. “Estar lejos del hogar siempre representa un obstáculo, persiste el peligro de enfermar, pero el contacto permanece. Gracias a las diferentes vías de comunicación repito las medidas de protección y me convierto en eco del doctor Francisco Durán. A veces la población desconoce los riesgos, y a los que permanecemos en la vanguardia de la lucha contra la Covid-19 nos preocupa. Por eso, a pesar de que en Jagüey Grande se registren pocos confirmados, se debe continuar con las medidas higiénicas, aprovechar este momento para mantener la mente ocupada. Muchas personas trabajan incansablemente para que este virus sea solo un mal recuerdo, desde mi experiencia exhorto a cumplir con las medidas pues aún queda un extenso camino por recorrer. Por ello es tan importante la protección, sobre todo del individuo, no se puede controlar a un grupo si desde el propio individuo no se toma conciencia de la gravedad de la enfermedad”.