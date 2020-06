David, gladiador que enfrentó la Covid-19

Para David López Cruz, estudiante de segundo año de la licenciatura en Lengua Extranjera Inglés, no pudo haber mejor reconocimiento a su persona que el de ser seleccionado entre los alumnos que brindaron su aporte en el Centro de Aislamiento como Sospechoso, instalado en la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos.

Perteneciente a la sede universitaria Juan Marinello, de la casa de altos estudios, no dudó un segundo en asumir esta responsabilidad desde que le informaron de su aceptación, pese a los riesgos y rostros apesadumbrados que encontró por el camino al dar a conocer la novedad, en particular a la familia.

Soslayó tales obstáculos sentimentales. Decisión irrevocable. Incluso parecía un niño con juguete nuevo, entusiasmo y alegría no le faltaban. Eso sí, escuchó y cumplió cada consejo sobre el cuidado y la protección en la humana misión.

“Numerosas amistades, por pura preocupación, me decían que no tenía que jugar a ser héroe. Y por otra parte, sin dejar el temor a un lado, mi madre me reproducía una canción de Ricardo Arjona que dice "... Jesús es verbo, no sustantivo...”.

David enriqueció su grupo de amistades, incluidas quienes desde las camas lo veían como personal de la Salud, como parte de su salvación. Profundizó en los sentimientos hacia los demás, sobre todo porque quienes como él acudieron al reto, se consagraron en la atención a pacientes que por vez primera enfrentaban una pandemia.

“Siempre consideré que si llegaba a tener la oportunidad de cumplir esta tarea, lo haría con todo mi esfuerzo, porque aunque algunos no logren verlo así, es de vital importancia en los tiempos que corren. Ni un paso atrás, la juventud delante, me dije, y así fue.

“Soy sincero, jamás en la vida me había sentido tan cómodo conviviendo con un colectivo de personas desconocidas, pero llegué a entenderlas. Había algo que nos unía: el deseo de que cada paciente fuera atendido como si se tratase de nuestra familia.

“El bloque B de la Universidad de Matanzas es una máquina para salvar vidas. Brinda aliento y esperanza. Cuando un paciente culminaba su estancia allí nos regalaba su más sincera sonrisa de agradecimiento. Era como si estallara un cofre colmado de alegría y sentíamos el sano placer de verlos de regreso a casa.

“Viví grandes momentos, esos que nos hacen crecer como seres humanos, los que nunca podré olvidar, pienso que ni enfermo de Alzheimer”.

De pronto, baja la cabeza, no quiere que vea sus ojos humedecidos, pues recordar a quienes sirvió de apoyo en su andar para levantarse o ir a la cama, le deja cierta nostalgia.

“No pocas veces sollocé. No solo por los pacientes, sino por amistades al verlas entregadas, dispuestas, a los que, pese a residir distantes muchas de ellas, tendré a mi lado en cada recuerdo, en cada palabra”.

Menciona a cada una de ellas, con esa jocosidad que aprendió de algunas, con sus características para emprender sus diferentes tareas. David los mencionó a todos, y no es justo dejar fuera del tintero ni a uno solo.

“Conmigo corrieron igual suerte especialistas de Salud, profesores y voluntarios, estos, como yo, alumnos de diferentes carreras, incluso de la Universidad de La Habana, y trabajadores del sector del Turismo.

“No me atrevería a hablar sin mencionarlos, además de los choferes, Servicio Comunales, cocineros, fumigadores y otros que de forma anónima y altruista dieron el paso al frente y dispuestos están a seguir si fuera necesario.”

Allí estuvo David, en ese grupo de batalla. Y, por supuesto, nuevamente con esa herramienta que dispara pero no mata, inmortaliza, para en un futuro no muy lejano poder contar esta historia.