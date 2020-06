De lo que no se apodera la Covid-19

Desde hace poco más de tres meses la vida del planeta cambió. Comenzaba una etapa de cuarentena por la Covid-19 y con ella la disminución de gases en el ambiente, y el avistamiento de especies marinas y terrestres que producto de la contaminación ambiental permanecían ocultas. Las rutinas de las personas cambiaron drásticamente, y a pesar de no culminar el periodo de restricción, la población se muestra con mayor optimismo a raíz de eliminarse algunas limitaciones y a la espera de una vacuna.

Permanecer en casa se convirtió en la mejor manera de prevenir el contagio, sin embargo muchos planean regresar a la normalidad, convencidos de que el futuro será mucho mejor porque hemos comprendido la importancia de la vida y de las pequeñas cosas, y bajo este precepto millones de usuarios en las redes sociales comparten sus expectativas a través del movimiento “lo primero que haré cuando acabe la Covid-19”.

Regresar al mar, abrazar y besar a los seres queridos, andar en bicicleta, bailar, retomar las lecciones escolares y las amistades de la beca, así como visitar los centros religiosos resultan las más reiterativas.

Varios jóvenes matanceros también se sumaron a la campaña, desde su experiencia comparten lo vivido durante la pandemia y lo que esperan una vez que el país regrese a la normalidad.

Claudia Oquendo .

Claudia Oquendo, Psicopedagoga: Ha sido una cuarentena difícil pero al mismo tiempo especial. Aprovecho el tiempo de aparente descanso para estudiar contenidos que en la universidad debido a la ausencia de tiempo o por la supuesta intrascendencia de algún tema había pospuesto. He complementado mi preparación para enfrentar de una mejor manera las situaciones que se puedan presentar a partir de este momento. Retomé el estudio de varios idiomas entre los que se incluyen el inglés y el francés. Me acompaño diariamente de ejercicios físicos para mantener la salud no solo de la mente sino también del cuerpo, actividades a las que se sumaron la elaboración de comidas y dulces típicos cubanos. Cuando acabe la cuarentena espero encontrarme con mis amistades en cualquier sitio, recordar los buenos tiempos, compartir experiencias y sobre todo abrazarlos.

Sahily Báez .

Sahily Báez, Comunicadora Social: Lo que más me impresiona de la cuarentena es la capacidad de las personas de adaptarse a las situaciones más difíciles. Este tiempo dio la oportunidad de establecer diferentes modalidades de trabajo y producción, sobre todo el teletrabajo que posibilitó que muchas actividades continuaran su curso. Reajustar horarios, planificar de una mejor manera todas las acciones a desarrollar, disfrutar de excelentes propuestas literarias y televisivas postergadas por “la ausencia de tiempo” se convirtieron en las mejores estrategias de la cuarentena. Este tiempo de pausa contribuyó a plantearme nuevas formas de crecimiento personal y profesional. Extraño asistir a un concierto, al cine, la playa, pero esas serán algunas de las cosas que realizaré cuando esté permitido y no constituya un riesgo para la salud. Mientras tanto toca esperar.

Andy Ávila.

Andy Ávila, Arquitecto: Para mí no ha existido descanso. Los procesos constructivos fundamentales no han cesado. El equipo que me acompaña labora con mucho rigor, como si no estuviéramos atravesando esta difícil etapa. Debido al arribo de la temporada ciclónica estamos adelantando las labores en el muro de contención que rodea la termoeléctrica Antonio Guiteras. Una vez que culminemos nuestra encomienda y podamos transportarnos hacia los diferentes municipios visitaremos a nuestras familias y participaremos en todas las festividades posibles.

Raisa Ivis Socorro.

Raisa Ivis Socorro, Doctora: Desde el primer día el personal médico se ha mantenido en el primer frente de batalla. En mi caso fue atendiendo a la población que pertenece a mi consultorio, guardias de 24 horas y la coordinación de pesquisas. Hasta el momento el municipio de Ciénaga de Zapata no reporta casos positivos a la Covid-19, sin embargo no bajamos la guardia. Mi aspiración principal es visitar a mi familia, pues aunque enviamos abrazos virtuales desde más de 30 kilómetros, nada como el contacto físico.

María Isabel Martell .

María Isabel Martell, estudiante de Lengua Inglesa: Cuando aparecieron los tres primeros casos positivos a la Covid-19 en el país mis compañeros de aula nos manteníamos realizando las prácticas pre profesionales. En los inicios nos preocupamos por lo novedoso de la enfermedad y porque manteníamos un contacto directo con los turistas que permanecían en la provincia. Días después suspendieron nuestras actividades pues suponía un riesgo para nuestra salud. Cada día me informo con el doctor Francisco Durán y a través de las vías principales de información, aunque he disminuido la frecuencia de programas de corte informativo, recomendado por los psicólogos ante un evento de depresión como casi ocurre conmigo. Así que en estos momentos me dispongo a aprender algo nuevo cada día sin salir de casa. Sin dudas lo primero que se me antoja hacer una vez culmine la pandemia es sentarme en la playa por su poder para relajar tensiones y por supuesto abrazar a mis amigos y a la familia que se encuentran lejos.

Hasta el momento la Covid-19 ha arrebatado miles de vidas y deja tras su paso cientos de historias desgarradoras y emocionantes. Sin embargo no ha podido despojar el sentimiento de resistencia y las ganas de seguir viviendo. Tracemos metas y seamos felices, que en definitiva, será una de las cosas que la pandemia no podrá arrancar.