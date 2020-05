Desde Matanzas: #CantataMayodeprimero

Fue un Día Internacional de la Danza (29 de abril) y también un primero de mayo diferente; pero los artistas matanceros crearon numerosas iniciativas que saturaron a las redes o salieron a la puerta de su casa, como hizo Miriam Muñoz, con su Charlot, para actuar para los niños de su cuadra.

Los bailarines danzaron y concretaron proyectos específicos, entre los que destaca los de la Compañía Danza Espiral, que por diferentes vías defendió la celebración, danzando y eternizando la historia, a la vez que con las palabras de la maestra Liliam Padrón se recordó al pionero de la danza contemporánea en Cuba: Ramiro Guerra, quien falleció un primero de mayo de 2019, y muchos medios nacionales han olvidado, lo que me parece algo inaudito.

También Yadiel Durán, coreógrafo, bailarín y presidente de la AHS, concretó en las redes un hermoso proyecto danzario, que pudimos admirar y que combinó ambas conmemoraciones.

La síntesis de lo mucho que se hizo quisiera resumirlo en la

#CantataMayodeprimero , organizada por la Uneac, aunque no voy a obviar, aunque sea su coordinador la labor de la página Amigos de la Escena, que asumió cada una de las iniciativas, no importa la manifestación.

#CantataMayodeprimero propició, primero que todo, la unidad artística, alrededor de su organización y su capacidad creativa, de mixtura de manifestaciones. En la página de la Uneac encontramos - y no voy a mencionar nombres de artistas, grupos o instituciones, porque fueron muchos - desde vídeos artísticos, danzarios, musicales y escénicos, en los que se vinculó con significativo aporte la sección de audiovisuales de la Uneac, la radio y la televisión matancera.

Los invito a buscar ese legado documental artístico que tiene además testimonios, reflexiones, y especialmente, un vínculo orgánico entre las artes visuales y la literatura, en una conjugación armónica, en que podemos leer poemas, cuentos, fragmentos de obras teatrales y de novelas, y apreciar una admirable muestra de obras de pintores matanceros; algo que visibiliza y nos pone a dialogar con los otros.

La convocatoria fue lanzada, no sé si llegó a todos, también sabemos que a veces, no funciona de la mejor manera. Y también sé, que no todos tienen el mismo acceso a las redes o dialogan con ella de manera orgánica. Muchos fueron los que participaron; algunos, por iniciativa propia.

Propuestas como #CantataMayodeprimero funcionan con efectividad, documentan el quehacer artístico, propician un sentido de Unión, que tan necesario es, para una organización.

Creo - y antes había escrito, sobre la peña del Maíz Regado - que estos son proyectos que deben permanecer, por significación artística; porque nos permite admirar la creación de otros, que no dejan que la reclusión física los aleje de la social.

Por ejemplo, la AhS tiene su página Grafómanos, de las que quiero escribir pronto, que ejemplifica el sentido de estas acciones: promover, difundir, reflexionar y vernos (leernos) Cantata fue una exposición - antología, que define una bitácora de nuestra creación. (Ulises Rodríguez Febles )