Detectar a los revendedores, misión para transitar por buenos caminos

La detección de revendedores se incluye entre las disímiles misiones que asumen los agentes para que el orden público transite por buenos caminos, aseguró el Teniente Coronel Frank Villalobos, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en la provincia de Matanzas.

Explicó Villalobos que esas figuras delictivas persisten pero con la cooperación de la población se logra un mayor control, y también se combate a los vendedores de turnos en las colas; en el contexto de enfrentamiento a la Covid-19 se constata una mayor cooperación del pueblo que permite el enfrentamiento oportuno.

Comentó que productos alimentarios como pollo, salchicha, picadillo, y artículos de aseo, todos de primera necesidad y muy demandados por la población, constituyen los más relacionados hasta el momento a esa actividad.

"Acaparar para revender en todos los tiempos es una conducta inapropiada, no es una vía legal ni justa para obtener dinero, menos en este momento en el que los recursos son limitados", opinó Yelena Peñate, residente en la llamada Atenas de Cuba.

"Más que nunca son tiempos para apelar a la conciencia y el compañerismo, vender a precios alterados el producto a alguien que no alcanzó tras una larga cola es injusto, no es una modalidad de trabajo, si no lo necesitas no lo compres y si necesitas dinero busca una variante legal", aseveró la joven cubana.

"Muchas veces son los revendedores los que provocan que las colas se desordenen al marcar en reiteradas ocasiones, no se trata de desestimar necesidades y sacrificios ni olvidar que algunas familias son amplias, pero sí de evitar el oportunismo y procurar vías para un acceso más equitativo a los productos", opinó Margarita Hernández, graduada como Técnico Medio en Economía.

El apoyo en la protección en hospitales y centros de aislamiento vinculados al control de la Covid-19; y el aseguramiento a las producción, transportación, almacenamiento y abastecimiento de productos alimentarios, la actividad preventiva y el combate a los delitos constituyen tareas que asume la PNR. (Por: Yenli Lemus Domínguez )