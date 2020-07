El delito de unos puede provocar el apagón de todos

Foto: Lema

Mientras el Estado hace un esfuerzo supremo por alejar los molestos apagones de los hogares –de hecho, lo ha logrado pese al recrudecimiento del bloqueo y a los efectos de la pandemia–, existen provincias que se paran en aceras opuestas y no obtienen los mismos resultados en cuanto a las pérdidas eléctricas y el robo de corriente, aunque las acciones para eliminarlos sean las mismas, o parecidas.

El propio pueblo es consciente del daño colectivo que provocan estas actitudes. Las denuncias de la población en las últimas semanas sobrepasan las mil llamadas, y el 45 % de los casos ya verificados han procedido como delitos sobre el tema del robo de electricidad en el área residencial. En el año 2019, la Une impuso 17 000 multas, porque no puede convivirse con la mínima tolerancia a las ilegalidades cometidas sobre el servicio eléctrico del país.

El periódico Granma se acerca a tan sensible tema que demuestra las singularidades de un problema que no se resuelve si no se actúa de manera sistemática.

RIGOR SOBRE ESTAFADORES ENERGÉTICOS

En Matanzas, y en cualquier pulgada del territorio nacional, es una afrenta contemplar el robo de electricidad; atenta contra la necesaria e imprescindible postura del ahorro como principal reserva de eficiencia, en un país que enfrenta a Estados Unidos, cuya política de endurecimiento del bloqueo está enfocada en que no le llegue ni una gota de combustible.

Por ello, las manifestaciones esquivas del pago de energía de forma sistemática son indeseables, dañinas, causan disgusto y cuestan caro.

Es evidente que en la provincia yumurina esta situación no anda bien. Según un levantamiento en fecha reciente, existen en estos momentos un total de 4 531 viviendas con tendederas no metradas, dijo Rolando Torriente Thieles, jefe del grupo de inspección en el territorio.

Precisó el funcionario que por ese concepto se dejan de facturar mensualmente 2 340 mwh, aunque luego de una labor de persuasión a escala individual, la casi totalidad de esos clientes aceptó realizar el contrato con la Organización Básica Eléctrica (obe) y pagar un consumo promedio mensual a partir de agosto.

Amplió Torriente Thieles que a aquellos clientes con conexiones eléctricas irregulares y que finalmente no cambien su conducta evasiva, se les retirará el servicio. «Hay que elevar la exigencia ante estas manifestaciones», comentó.

Entre otras acciones, mencionó las mejoras en las líneas para incrementar el voltaje, la realización de inspecciones sorpresivas a los clientes, tanto estatales como residenciales, así como el incremento del muestreo y lectura por parte de los lectores-cobradores, quienes están llamados a ser más rigurosos.

También señaló el cambio de medición obsoleta por equipos más modernos y menos vulnerables al fraude. Argumentó que al cierre del mes de junio se detectaron 33 robos de energía eléctrica en el sector residencial, 12 de ellas en la última semana, y eso permitió recuperar, por ese concepto, 67 mwh.

Como parte del enfrentamiento a las indisciplinas asociadas al robo de energía eléctrica, este año han aplicado cerca de un millar de multas, amparadas en el Decreto-Ley 260, un número que debe subir, dijo, junto al control y el combate constante.

«Esa ofensiva debe ser aún mayor en territorios como Cárdenas y Matanzas, donde son altos los números de energía no facturada y otros tipos de ilegalidades vinculadas al hurto de corriente eléctrica».

Entre otras de las peripecias de los transgresores están la derivación de acometidas, colocación de imán y otras artimañas al interior del metrocontador, todas develadas por los especialistas de la organización eléctrica.

Para Torriente Thieles, es preciso un incremento del control operativo por parte de los inspectores, con apoyo de la Empresa, y una mejor lectura y factura a cargo de los lectores-cobradores. Lo que está claro es que hace falta más rigor, comentó.

Comentó José Luis Doblado, funcionario del Gobierno provincial, que si en tres de los primeros cuatro meses del actual año Matanzas mostró incumplimientos con respecto al plan de consumo de electricidad, hoy mantiene un ritmo favorable y con tendencia a la recuperación, lo cual es una buena señal.

Solo en junio, la provincia ahorró 131 mwh, energía equivalente a una reducción de 39 toneladas de diésel no consumido en la generación de electricidad, significó tras recalcar el paso positivo en los llamados horarios pico.

Explicó que ese resultado obedece al trabajo del Consejo Energético Provincial de conjunto con las organizaciones de masas y demás instituciones, en función de lograr más ahorro. (Por Ventura de Jesús García)