El día en que el mundo se detuvo….

Lentes, nasobuco, y una toallita con cloro en el bolsillo para desinfectar lo que toco. Evitar visitas y huir de los vecinos. Salir a las calles, echar una ojeada a los establecimientos que estén abiertos, y por supuesto alejarme de las colas y de las personas al menos 4 metros. Si por casualidad veo a algún conocido en el camino, está demás decir que cero besos y abrazos. Al regresar, lavar la ropa con agua caliente, así como el nasobuco utilizado y, por supuesto, darme un baño. Esta es la nueva realidad.

Quédate en Casa. (Foto: tomada de Internet)

Recuerdo aquellos tiempos cuando iba a la Universidad en las mañanas y todo tenía sentido. Como cualquier otra persona, tenía planes e incluso sueños.

Desde recién comenzado el año todo ha cambiado, como si nuestras vidas hubieran sido reestructuradas. Los niños se hallan en las casas autopreparándose por las teleclases, los estudiantes de 12 grado viven una incertidumbre, pues las pruebas de ingreso a la Educación Superior han sido pospuestas, y qué decir de las personas que se han quedado sin empleo hasta nuevo aviso. ¡Toda una tragedia!

No salir a la calle, en ocasiones resulta agobiante, pero es la mejor forma de cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. (Foto tomada de Internet)

Quizás ni Nostradamus, ni China. Ha sido destino el destino que nos ha dado un tiempo para reflexionar y valorar lo que en verdad importa, la salud, la familia y que el dinero, como dicen por ahí, va y viene. Quedarse en casa, la vacuna ideal, no nos queda de otra. Adaptarse a la idea de la cuarentena, de no ver a los nuestros, de no salir a las calles, en ocasiones resulta agobiante, pero es la mejor forma de cuidarnos a nosotros y a nuestra familia.

Los días comienzan a parecerse, como si todos fueran iguales, e incluso, en ocasiones no tenemos claro ni la fecha. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en el refugio de todos, por medio de estas nos comunicamos con el resto de las personas. Retos en Facebook, grupos de WhatsApp y bailes en Tik Tok forman parte de la rutina de los más jóvenes.

Los estudiantes se preparan en casa, a través de las teleclases. (Foto tomada de Internet)

Como diría aquel viejo refrán, siempre que llueve escampa, llegará el momento en que el Coronavirus quedará para la historia, como un reto que pudimos superar. (Lorena Acosta Díaz)