El Naranjal y los rostros detrás de la cuarentena

Los vecinos agradecieron cada gesto de atención.

"Todo el grupo de trabajo salió a recorrer los edificios que se encontraban en aislamiento para darles la noticia de que se levantaba la cuarentena. Médicos, personal del Centro de Higiene, Minint, trabajadores de Comercio, Acopio, de la Defensa, agentes del orden público, funcionarios del PCC y Gobierno, informando una vez más al pueblo y agradeciendo por su disciplina. Con el tema de la canción Resistiré, se retiraron con la satisfacción de haber cumplido su deber", expresó María Elena Márquez Hernández en su perfil de Facebook este domingo.

Ella, trabajadora del sector del Comercio y la Gastronomía en Matanzas, no perteneció a las familias que quedó atrapada por la cuarentena restrictiva que desde el pasado 10 de abril, vivieron muchos vecinos del Reparto Armando Mestre, conocido como El Naranjal, debido a la detección de varios casos positivos a la COVID-19.

La venta de productos a quienes permanecían en cuarentena fue una tarea fundamental, dijo María Elena.

Sin embargo, vivió y sufrió esos días como cualquiera de ellos. La angustia y la incertidumbre también dejaron su huella cada vez que entraba a esta zona para vender a los necesitados los alimentos. Pero reponerse y enfrentar la situación era lo que tocaba, pues muchos de los que quedaron en el otro lado también eran amigos, conocidos, o tan solo personas que precisaban ayuda.

"Sentía miedo porque sabíamos que se habían detectado casos positivos en la zona, más teníamos que entregar los alimentos para que pudieran subsistir. Fueron días de tensión pero con la ayuda del personal de la Salud que nos daba los medios de protección necesarios y el apoyo de los dirigentes de la Zona de Defensa y el Gobierno, pudimos enfrentar la tarea", comentó a Girón.

Mas, la alegría con que eran recibidos los víveres y la calidez de la sonrisa de los agradecidos no dejaba lugar a las dudas. Tampoco había momentos para quejarse de horarios, pues muchas veces bajo las estrellas permanecieron ofreciendo además de alimentos, fuerzas.

Personal de apoyo que trabajó durante la cuarentena del Reparto Armando Mestre.

"Los vecinos siempre nos recibían con alegría, si nos daban las 9;00 de la noche también nos dedicaban sus aplausos".

Era la forma que encontraban de decir "gracias" quienes desde sus balcones escudriñaban cada movimiento como único aliciente para espantar el tedio u olvidar el peligro que enfrentaban. "Fue estresante porque no resulta fácil permanecer dentro de la casa. Estar en cuarentena es doloroso, no poder asistir al trabajo, no ver a las amistades, a la familia, no tener prácticamente vida social", añade Yoendry Durán Campos, coordinador de la zona 181 del Reparto Armando Mestre.

Quien además reconoce el gran esfuerzo que hicieron quienes trabajaron día y noche para proteger su salud y bienestar.

"Organizativamente todo estuvo bien, en ocasiones existió problemas con el abastecimiento que no fue oportuno, pero estos son los primeros eventos que se dan en el país y de los que debemos sacar experiencias. Todo el mundo quedó satisfecho, los médicos fueron celosos con las pesquisas, incluso, nos visitaban hasta 2 y 3 veces al día".

Me cuentan que también los vecinos fueron cautelosos en cumplir con las medidas higiénico sanitarias orientadas y que la atención a cada grupo vulnerable también merece el elogio.

Sin embargo, hay una frase recurrente en cada uno de mis entrevistados, que repiten como temiendo por lo que podría suceder. Ambos coinciden en que aunque pasaron una fase bien difícil, todavía queda mucho trecho por transitar para vencer a la COVID-19.

"El aislamiento social continúa y el cumplimiento de las medidas es necesario. Solo debemos salir a lo imprescindible, nadie con riesgo puede permanecer en la calle, no es justo que nuestra irresponsabilidad cueste más vidas", agrega Durán Campos.

A la vez que Márquez Hernández recuerda que "el virus sigue, tenemos todos que cuidarnos y seguir siendo más sensibles, más humanos y más solidarios".