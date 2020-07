El nasobuco o el amigo salva vidas

Muchos prefieren seguir usando el nasobuco en todo momento como eficaz medida de protección.

¿Quién lo iba a decir? Cuando comenzó el uso general del nasobuco, por indicación y protección higiénico-sanitaria de especialistas como el doctor Francisco Durán García, destacado epidemiólogo cubano, o por aquello de que es mejor precaver que tener que lamentar, no fueron pocos los que se ‘acoplaron’ a la realidad casi a la fuerza.

Ahora, con la tercera fase declarada, cuando se orienta usa el artilugio textil-protector y salvador de vidas solo cuando existiera aglomeración de personas, aunque el propio galeno expresa que siempre que se pueda se emplee, muchos de los que ayer se negaban a portarlo lo llevan de protector en su rostro, se desplacen solos o con otros.

“Qué va, a este no lo suelto por nada del mundo, hay que cuidarse aunque los casos disminuyan y en Matanzas desde hace rato no aparece nadie positivo”, he escuchado decir a no pocas personas, adolescentes, jóvenes y adultas, porque, para bien de todos, tomaron clara conciencia de las consecuencias reales cuando la pandemia del coronavirus se apodera de los cuerpos humanos. Debe preservarse y utilizar cada medida de protección en manos, rostro, cuerpo, lavado con cloro, etc.

Nos alegramos de que sea así, porque lamentablemente hemos despedido para siempre a 87 cubanos hasta el día de ayer, sin contar a los miles de fallecidos en otros países del continente, encabezados por Estados Unidos, Brasil y Perú, y más allá de estas fronteras como Reino Unido, España. Francia, Rusia y ahora a los de África.

Debido a los ingentes esfuerzos del Estado Cubano, con particular énfasis en el personal todo de Salud, los abnegados especialistas de cada rama como contribuyentes-protagonistas en el cuidado y salvación de los padecidos, no podemos darnos el lujo de caer en la trampa de la Covid-19, siempre lista para atrapar al descuidado.

También se suman otras importantes fuerzas, como el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionaria, del Ministerio del Interior, para hacer valer la protección ciudadana, sobre todo en los grandes conglomerados de personas y evitaron numerosos contagios, además de establecer disciplina y orden, que se agradece, si bien algunos ciudadanos requieren de mayor rigor para el respeto debido.

El programa de la soberanía alimentaria en todas sus manifestaciones, agrícola, comercial, equidad para que llegara a todos, incluida alimentación subsidiada a quienes por edad, economía u otras justificaciones se les entregó, en particular en la cuarentena.

Quizás me equivoque, pero apuesto a que en ningún otro lugar del planeta Tierra se protege más a mujeres y hombres que en Cuba, y los resultados así lo indican, incluso en tierras donde poseen más recursos de todo tipo, a los que médicos y enfermeros de esta nación prestan su colaboración humana. La Covid-19 no separa por el color de la piel, dinero, procedencia, ataca y mata a todos por igual.

Habida cuenta de cuanto se hizo y hace, no es momento de involucionar, todo lo contrario, de cuidarse y cuidar a los demás. La enfermedad no se ha ido, solo que todos hemos procedido según lo debido, salvo excepciones, que también hay que eliminar entre todos.

La mejor alegría es el cuidado cotidiano, en particular de niños y ancianos, porque todos valemos, importamos. Un solo caso es alarma, y la mejor respuesta está ahora en Artemisa y en Mayabeque, porque en nuestra capital, la de todos los cubanos, La Habana, el trabajo riguroso del personal de Salud y las autoridades locales lograron llevarlo a cero con más de tres millones de habitantes.

Los matanceros no podemos desfallecer en estos momentos cruciales. Hay más libertad de acción sí, pero esto no significa libertinaje, HAY que protegerse, el nasobuco no ha pasado a la historia ni mucho menos, ni la enfermedad tampoco. Seamos uno por el bien nuestro y por respeto a quienes velan por nuestra salud.

Y que nadie dude que el Estado hace ingentes esfuerzo porque llegue a cada cubano alimento, distribuido equitativamente, a pesar del cruel bloqueo económico de EE.UU. que persigue y castiga a quienes comercializan con esta isla antillana, que a su vez, ayuda humanitariamente a países con padecimiento del coronavirus. Esto se lo callan quienes solo ven del sol sus manchas.