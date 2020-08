El precio de no poner frenos

(Foto: Annaly Sánchez/CubaSí)

“Tranquila, yo lo mismo me estiro que me encojo”, se apresuró a decirme al ver mi cara devolviéndole el casco mientras me anunciaba el exorbitante precio por un recorrido de solo ocho cuadras. Por suerte, si de motos particulares se trata, la norma popular aconseja siempre preguntar con antelación, especialmente si la tarifa, por encima de cualquier lógica o disposición, parte de la subjetividad de un conductor.

No debería, según el cartel de Servicio Regular que lleva enfrente, pero tal como la variabilidad de sus precios, la legalidad en estos procesos no es precisamente estable y termina, por tanto, perdiendo rigor.

De paso, en el camino el chofer aprovecha y te cuenta de las pérdidas sufridas durante la etapa de aislamiento, cuando no podía ni siquiera circular con su esposa para conseguir lo que necesitaban en la casa, y que sí, que el pago de la Onat se extendió, pero en el bolsillo no cayó más nada y hubo que seguir viviendo.

Me bajo y le doy lo justo. Al final él se “encoge” como me prometió al principio, pero la disyuntiva que representa el control de esta actividad, termina por estirarse más de la cuenta.

Cuando en enero de este año la dirección provincial de Transporte anunciaba junto al resto del país las nuevas medidas de reordenamiento para el sector no estatal, no pocos otorgaron al nuevo proceso las esperanzas de una solución definitiva al tema del traslado urbano e intermunicipal.

La adquisición del combustible a precios diferenciados, nuevos niveles de exigencia en los vehículos, así como la obligación de cumplir las tarifas fijadas por el Consejo de Administración Provincial, fueron algunas de las disposiciones, en busca de disciplina y estabilidad, sin embargo, entre dilaciones, incumplimientos y la llegada de la Covid-19, apenas resultaron perceptibles tales cambios.

La reiterada violación se favorece cuando el servicio compite con un sistema estatal insuficiente, tanto por las carencias económicas como por la falta de organización, pues en ocasiones disponer de ómnibus urbanos en horarios nocturnos resulta en Matanzas casi tan aleatorio como el control que se ejerce hoy sobre los porteadores privados, una actividad que, en muchos casos, a pesar de las exigencias, permanece anclada a viejas fórmulas de trabajo.

Resulta muy fácil llegar a una piquera y preguntar cuanto se cobra por uno u otro tramo. Más sencillo aun interrogar a los pasajeros que casi nunca reconocen frente a un inspector el costo real que tienen que pagar para viajar, entre otras razones porque necesitan hacerlo y consideran –ingenuamente- que delatar al extorsionador no es quizás la solución más eficaz.

Todo ello en la práctica ha sido comprobado y lo confirman los datos de cualquier oficina de inspección de tránsito. En la Unidad Estatal de Tráfico, por ejemplo, hasta mediados de marzo de este año, periodo en el que iniciaron las nuevas regulaciones, solo se habían reportado 11 denuncias. Puede que lo difícil -o quizás no tanto- resulte en realidad replantearse estrategias, crear nuevos mecanismos de control, más arriesgados tal vez, pero probablemente mucho más eficaces.

Una muestra de que sí se puede la ofreció hace algún tiempo el Ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila, cuando se dispuso a recorrer La Habana de manera anónima y comprobar los precios de autos particulares. Quizás Matanzas pueda aportar con experiencias similares o arriesgarse con estrategias propias que resulten más efectivas. Lo que sí queda claro, es que justificar el fracaso del control de esta actividad en la falta de denuncias de la población, sería algo muy parecido a cruzarse de brazos de frente al problema que a nadie más toca resolver.