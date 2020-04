El primero sin primero

Por primera vez en mis 24 años no protagonizaré la fiesta, esa que se celebra anualmente y donde esperaba encontrarme con mis compañeros de todos los niveles educacionales y colegas de profesión.

Por primera vez no exclamaré a viva voz consignas que salen del corazón y demuestran mi compromiso con la Revolución y sus conquistas, no escucharé la voz de Silvio en la plaza, no me vestiré con prendas que incluyan los colores de la bandera cubana. La gorra y la sombrilla para evitar el ardiente sol de la Isla permanecerán guardadas, mi sobrina no desfilará con sus amigos del preescolar disfrazados de personajes de La Edad de Oro, y no bailaré al ritmo de la conga que invita a la felicidad, a la permanencia y la constancia...

La Covid-19 no solo arranca la vida a miles de personas en el mundo, ahora nos prohíbe disfrutar del desfile del primero de mayo, el de los trabajadores. Este año debemos permanecer en casa, las actividades se realizarán desde las redes sociales y el balcón donde aplaudimos cada noche al personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla contra la enfermedad.

Recuerdo entonces mi inicio en el recorrido por las principales arterias del municipio de la mano de mis padres, y acompañada de banderas de papel y carteles alegóricos. Ese momento era más que un desfile, era una celebración de los trabajadores cubanos, era un apoyo a los que en el mundo exigían mejores condiciones para realizar sus labores, era el momento justo que reunía a campesinos, maestros, ingenieros en los festejos populares.

Se convirtió en tradición esperar que el clima se apiadara de nosotros y permitiera que el primer aguacero del mes sucediera en la propia jornada pues mis amigos y yo lo considerábamos como una muestra de optimismo, de desenvolvimiento espiritual y profesional.

El próximo viernes a las ocho de la mañana como es costumbre entonaremos las notas del Himno Nacional, y yo gracias a las nuevas tecnologías, desfilaré virtualmente con el personal de la prensa, los servicios y del sector productivo en un primero de mayo diferente pero igual de comprometidos y unidos.

Periódico Girón en el desfile del 2019



Fotos: Yannia Baró