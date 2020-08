Enfrentamiento a coleros y revendedores sin lugar para la impunidad

“Las colas han sido secuestradas por un nuevo “sindicato” que siempre mantiene los primeros puestos. Cual CVP se rotan las madrugadas, hacen listas para los productos, y junto a cada turno vienen cinco personas adicionales. Con el amanecer, empieza a llegar el resto de las tropas, que van verificando su nombre como si fuera una terminal, no obstante, al comenzar la venta hay forcejeos e insultos porque siempre hay alguien que no está de acuerdo con el puesto que le tocó. Hay dos variantes para la “batalla”: la venta de turnos o la reventa de productos, muchas veces a los propios vecinos del lugar o de zonas cercanas, al doble o más del precio real, o a personas que no están dispuestas a combatir en desigual contienda y que deciden pagar la mercancía adulterada (…) Mientras, en el callejón al grito de “se acaboooó”, el gentío se dispersa y todo vuelve a una aparente tranquilidad, solo quedan las “custodias de la cola” y algún que otro despistado que pasa y pregunta ¿qué sacaron hoy?”

Así nos relataba un usuario mediante correo electrónico, la actual situación que sufre Matanzas ante el fenómeno de las colas, los denominados “coleros”, acaparadores y revendedores, un tema presente en los más enérgicos debates, que no solo obstaculiza las medidas de desarrollo económico y social promo­vidas, sino que lucra poniendo en riesgo las necesidades del pueblo trabajador.

Justamente por ello, la dirección del país, enfrascada en hallar una solución definitiva a esta compleja circunstancia, ha impulsado diversas estrategias encaminadas a erradicar el problema, que “se nos acumuló, porque no enfrentamos la situación de manera inmediata”, como reconociera nuestro presi­den­te Mi­guel Díaz-Canel Bermúdez, el pasado martes en el es­pacio la Mesa Re­donda.

LEYES SIN ESPACIO PARA TRAMPAS

Desde el pasado 28 de julio la Fiscalía General de la Re­pública emitió la Reso­lución 47 del 2020, un ins­tru­mento le­gal que resume las normas en vigor para en­fren­tar este tipo de hechos delictivos y utiliza dichas he­rramientas hacia la efectividad de las más recientes me­di­das anunciadas.

Según explicó Daysi Ramírez Na­ran­jo, Fiscal Jefa Provincial, durante la etapa de aislamiento, ya existía una es­trategia por parte de los órganos de en­fren­ta­miento, en función de velar por la disciplina, y por su­puesto, el tribunal y la fiscalía tuvieron una respuesta ante esos hechos.

Durante la etapa previa a la deses­ca­lada en el aisla­miento social, por ejem­plo, fueron más de 500 las de­nun­cias re­cibidas por este órgano a través de las di­fe­rentes vías.

“Esta es una lógica continuidad a ese trabajo, solo que dirigida de manera más concreta hacia las acciones ilíci­tas de co­leros, revendedores y especuladores, te­niendo en cuenta nuestra función de ve­lar por los intereses de la mayoría, los intereses del pueblo.

“No podemos permitir que personas inescrupulosas, se aprovechen de esta circunstancia de desa­baste­ci­miento y de necesidad que vive nuestro país para aca­parar o revender. Las colas no pueden con­vertirse en un modo de vida”, enfatizo Ramírez Naranjo.

La nueva resolución prioriza la prevención y la labor profiláctica hacia los denominados “coleros”, reven­de­do­res y acaparadores y establece di­fe­rentes grados para en­causar este propósito, sin embargo, se actuará con ri­gor en aquellos casos que lo ameriten.

“Hay que establecer una distinción porque efec­tiva­mente hay personas que con una llamada de aten­ción, o una aler­ta van a reaccionar. Ahí está, por ejem­plo, el vínculo con los factores de la co­mu­nidad para dialogar o persuadir. Hay otros que necesitan un proceder más enér­gico, en esos casos se harán ad­ver­tencias oficiales por los agentes del or­den y de no resultar o detectarse un comportamiento reincidente, reali­zare­mos las inves­ti­ga­ciones corres­pon­dien­tes para encausar procesos pe­na­les.”, expli­có Ramírez Naranjo.

ENFRENTAR ENTRE TODOS

“Hay gente que trabaja y no puede hacer estas colas, y menos con la incertidumbre de si vas a alcanzar o no. Creo que la labor de organización tiene que ir más allá de ordenar la fila y que cada quien compre en su turno. Las mismas dependientas de la tienda deben conocer a los coleros porque siempre son los mismos, y saber di­fe­renciar también es muy importante, hay quien repite por necesidad, hay mujeres con niños pequeños que obli­gatoriamente tienen que venir con ellos a la cola, y sen­cillamente hay quien uti­liza todos estos conflictos pa­ra aca­parar”, comentó Celia Gómez Mo­rei­ra, mien­tras esperaba en la cola de La Atenas de Cuba, uno de los esta­bleci­mientos con mayores aglomeraciones en la cabecera provincial.

Similar criterio reafirmaba Yasel Gon­zález Quevedo, quien insistía en la ne­ce­sidad de actuar contra esas fi­guras: “ellos pernoctan en las afueras de todas las tien­das, los policías lo saben, es un fenómeno que viene extendiéndose desde hace tiempo, igual que el males­tar del pueblo, que a fin de cuentas es quien sufre las la­mentables conse­cuen­cias”.

Según explicara la Fiscal Jefa, la nue­va norma am­plía el rango de acciones a aplicar. Aclaró que el orde­na­miento pe­nal vigente regula no solo sanciones prin­ci­­pales (privativa de libertad, tra­bajo correccional con y sin interna­miento, la remisión condicional o la mul­ta), sino que establece un grupo de pe­nalizaciones ac­ce­sorias que se combinarán con las mencionadas san­ciones principales, como pueden ser la confiscación o de­comiso de los bienes que se empleen para la comi­sión del de­lito, o que se obtengan como re­sul­tado de ese actuar violatorio.

“Estamos hablando de inmuebles que se utilicen co­mo casas almacén, ve­hículos de cualquier tipo, así co­mo to­dos aquellos bienes adquiridos como re­sul­tado de esa actividad ilícita”, espe­cificó.

Añadió que las denuncias recibidas por parte de la po­blación a través de las diferentes vías y sistemas de tra­bajo, relacionadas con la organización de las ventas de determinados productos, son trasladadas al Minint pa­ra que opere en los establecimientos vinculados.

“Esto nos permite a nosotros tener una idea de dón­de se están reportando las principales problemáticas y ló­gi­camente, acumular una información pa­ra pos­teriores acciones de control que pueden estar asocia­das quizás, a in­tere­ses locales.

“No pueden quedar fuera de este pro­ceso las cadenas de tiendas Cimex, Ca­ri­be u otros centros de comercio don­de ocurran tales hechos. Tampoco las direcciones de trabajo, que garan­tiza­rán empleo a estas personas, que por lo general, no tienen vínculo laboral. Es una tarea colectiva y corresponde a los gobiernos muni­ci­pa­les integrar a todos los organismos para asegurar el éxito de este proceso.”, explicó Ramírez Na­ran­jo.

La colaboración ciudadana resulta imprescindible en este proceso de en­frentamiento, pues si bien se san­cionará con el rigor pertinente a coleros y reven­de­dores, la complicidad con estas figuras constituyen ac­ti­tudes que obstaculizan la acción de autoridades y ór­ganos de justicia.

“No se está actuando contra el an­ciano o la persona humilde que necesita hacer la cola una, dos y tres veces para resolver sus problemas, aquí no esta­mos actuan­do con el que hace la cola. Estamos actuando, contra las personas que hacen la cola para lucrar, promo­vien­do la actividad económica ilícita”, explicó Díaz-Canel en su intervención para la Mesa Redonda.

Pensar como país también significa enfrentar este tipo de hechos, evitar la complacencia, condenar acti­tu­des de desacato o irrespeto a la autoridad, tomar partido contra quienes fal­sa­mente tratan de victi­mi­zar a los coleros.