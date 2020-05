Estadísticas como para no bajar la guardia

En Matanzas y en Cuba no se puede bajar la guardia, aunque cada día nos parezca, y así es, que todo va mejorando.

Todo parece ir mejorando en el enfrentamiento a la Covid-19 en Cuba: desde hace varios días no se sobrepasan los 20 nuevos casos a nivel nacional, se van cerrando eventos de transmisión local, son más las altas hospitalarias y, aunque sin fecha aún, ya escuchamos a nuestros máximos dirigentes previendo el regreso paulatino a la normalidad.

Nos llegan noticias del mundo en las cuales se reitera la palabra recuperación y se comienzan a anunciar eventos deportivos para el último semestre del año. Son noticias que queríamos escuchar y precisamente por eso, hay que recibirlas con recelo.

No podemos negar que estamos en un mejor momento, pero no ha llegado la hora de relajarnos. Cuba no ha pasado a la normalidad, aunque con solo salir a la calle en cualquier ciudad cubana así lo parezca. Mientras haya un solo caso, estamos en peligro de contagiarnos con el nuevo coronavirus y de que se produzca una peligrosa recurva.

En Matanzas, una de las cinco provincias con más alta tasa de incidencia del nuevo coronavirus en Cuba, las estadísticas no son como para bajar la guardia. Así lo deja bien claro Amancio Martínez Morejón, subdirector de Higiene y Epidemiología en la provincia, en comparecencia en la televisión local este lunes.

Dentro de la información ofrecida destaca el evento producido en el Hospital provincial Faustino Pérez, donde a partir de un paciente que estuvo ingresado allí y padecía la Covid-19 se contagiaron varios trabajadores de ese centro asistencial.

Sin ofrecer más detalles, el epidemiólogo aseguró que todos los contactos relacionados con este evento están aislados y dijo que siempre que el personal de salud cumpla con las medidas no tiene por qué infectarse.

Agregó que este lunes un equipo de médicos y especialistas en epidemiología se encontraban realizando pesquisas en varios municipios de la provincia para dar seguimiento a los pacientes que estuvieron en las salas de Terapia y Cardiología o asistieron al Cuerpo de Guardia del Hospital Faustino Pérez y pudieran haber tenido contacto con alguno de los trabajadores que han dado positivos al SARS- CoV-2.

Este nuevo evento, que ojalá no llegue a más, nos da la medida de la importancia de mantener la guardia en alto.

Pero hay más. Este 11 de mayo la provincia de Matanzas reportaba tres nuevos casos, dos del municipio Matanzas y uno de Limonar, entre ellos una menor de un año. Lo preocupante no es la cifra, sino que los tres permanecen asintomáticos.

Matanzas acumulaba hasta este lunes 133 pacientes positivos, después de realizarse un número nada despreciable de pruebas, 6 574 en total. Aún hoy en 8 de los contagiados no se ha podido detectar la fuente de infección.

Con 9 municipios afectados, preocupan sobre los municipios de Cárdenas, con 52 infectados y Matanzas con 48. En estos territorios las Áreas de Salud más comprometidas son las de los policlínicos Héroes del Moncada y José Antonio Echeverría, de Cárdenas, con 23 y 15 enfermos, respectivamente; mientras que en la cabecera provincial los más complicados son los de Milanés con 16 y Samuel Fernández con 15.

Solo Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata, Calimete y Los Arabos no tienen pacientes positivos al SarsCov-2, pero el subdirector provincial de higiene insiste en que “estos territorios deben mejorar la pesquisa pues pueden tener casos asintomáticos”.

En general en Matanzas, desde que se detectó el primer caso, ha habido 50 asintomáticos. O sea un 38, 16 por ciento pudieron pasar inadvertidos sino hubieran estado aislados como contactos.

Según Martínez Morejón, hoy en Matanzas hay ingresadas 82 personas en el Hospital Militar Mario Muñoz, entre enfermos y sospechosos. En Centros de aislamiento permanecen 780 contactos, 37 personas en Centros de atención al viajero y 175 en Centros de estancia, estos últimos para personal de salud que está directamente atendiendo a enfermos o sospechosos.

A ellos se suma más de una treintena de personas que fueron aisladas el fin de semana a partir del evento del Hospital Faustino Pérez en la Escuela de Iniciación Deportiva (EEIDE) Luis Augusto Turcios Lima, de la ciudad de Matanzas, con lo que se cuentan alrededor de 1100 los aislados en diferentes niveles.

Como en todo el país, Matanzas acumula más altas que ingresos. Desde el inicio han sido 91 las altas médicas y este lunes no había graves ni críticos. No obstante, lamentamos el fallecimiento de 5 personas, con la carga de dolor que eso significa para las familias.

Todos los días hay que leer detrás de los datos. No basta con escuchar las estadísticas y asumirlas acríticamente. No basta con temer solo cuando nos toca de cerca, cuando escuchamos que se llevaron al vecino o a algún conocido. No basta con dudar si las cifras que nos ofrecen son reales. Nos basta con fijar solo los números de contagios o las altas. Hay otros datos que nos indican que todo lo ganado puede ir en reversa si nos descuidamos.

Les pongo solo un ejemplo: en la información brindada este lunes, con cierre 12 de la noche del domingo, aunque el país sigue con la tendencia de más altas hospitalarias que pacientes positivos a la Covid-19 (19 vs 36); en Matanzas la relación no fue igual: 3 positivos y ninguna alta.

Amancio Martínez Morejón, subdirector de Higiene y Epidemiología en Matanzas lo confirma: “No podemos pensar como los presidentes de Estados Unidos, Brasil y España, que creen que se puede abrir, que se puede liberar”. Y estoy de acuerdo con él.

“Estar aislados, cumplir las medidas higiénicas y quedarse en casa es la mejor vacuna”, remata el epidemiólogo matancero. Las estadísticas que presenta no son para menos. Al menos yo creo que en Matanzas y en Cuba no se puede bajar la guardia, aunque cada día nos parezca, y así es, que todo va mejorando.