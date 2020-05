Fibroquísticos en Matanzas: Una familia alerta ante la Covid-19

Foto tomada en el 2016 por la periodista Jeidi Suárez García, en la misma puede apreciarse a la doctora Iliana junto a los pacientes fibroquísticos.

“La Fibrosis Quística es una enfermedad respiratoria crónica que se manifiesta con síntomas de insuficiencia respiratoria progresiva, por lo que atendiendo a las características de la Covid-19, los pacientes con esta patología son considerados un grupo de alto riesgo.

“Es esencial que cumplan el aislamiento social estricto, el uso del nasobuco y se extremen en casa las medidas higiénicas. No obstante, no deben perder de vista las medidas propias para contrarrestar su enfermedad: fisioterapia respiratoria, apoyo nutricional y medicamentos de uso diario como el suplemento pancreático”, argumenta la doctora Iliana Bouza Denis, especialista de Segundo Grado en Pediatría, Máster en Atención Integral al niño y Profesora Asistente de Pediatría, quien durante dos décadas figura como responsable de la atención a pacientes con diagnóstico de Fibrosis Quística en la provincia.

Bouza Denis señala que a partir de la declaración de la epidemia, se decidió suspender las consultas en el Hospital Pediátrico “Eliseo Noel Caamaño” de Matanzas y realizarlas a distancia. Para ello, mantiene una comunicación estrecha por diferentes vías (telefónica, Internet…) con los 22 pacientes y sus familiares de manera tal que pueda orientarlos y sea posible cumplir con el aislamiento social, mientras se encuentren compensados de su enfermedad.

Infografía: De la autora

Agrega además, que de no ser así se coordinaría con el Gobierno y la Dirección de Salud de sus municipios el traslado al centro de forma individual para ser evaluados y determinar el proceder pertinente.

“Los medicamentos vitales para ellos (pancreatinas, vitaminas, antibióticos, suplementos nutricionales, etc.) se encuentran garantizados de forma totalmente gratuita en el hospital pediátrico y se les hace llegar a través de la familia previa coordinación con nosotros, según les sean necesarios”, especifica la especialista.

De igual forma, en cada territorio continúan recibiendo a menor precio y de forma estable alimentos como leche, queso, azúcar, harina lacteada, miel, galletas, carne, pescado, huevo, entre otros. Aunque también resulta importante que en medio de este difícil contexto, las autoridades locales contribuyan con el acercamiento de los servicios y la atención a sus prioridades.

“En el 2018, nuestra provincia fue seleccionada para la prueba piloto del pesquisaje neonatal con la determinación de Tripsina Inmunorreactiva (TIR), el cual es un estudio de tecnología SUMA cubano que se le realiza a todos los recién nacidos alrededor del quinto día de edad y, desde enero del 2019, se lleva a cabo en todo el país.

“Este examen nos permite hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad ya que estos bebés con el TIR elevado son evaluados por la comisión de Fibrosis Quística y se les somete a la prueba de electrolito en sudor, confirmándose el diagnóstico e iniciando el tratamiento en etapa muy temprana de la vida cuando los síntomas son muy ligeros. En nuestra provincia el paciente más pequeño fue diagnosticado con un mes y medio de edad por este medio y ha tenido una evolución muy favorable con un desarrollo excelente desde el punto de vista nutricional y respiratorio”.

La doctora Iliana consagra cada día sus fuerzas a este noble proyecto. Confiesa llena de regocijo que a estos pacientes dedica gran parte de su tiempo, su preparación, para ayudarlos a que crezcan como niños felices, sin ninguna limitación física, como lo han logrado con los que ya tiene más de 30 años.

“Para ellos soy como su confesora, sobre todo para los que han pasado la adolescencia. Algunos me llaman nana, tía o por mi nombre, pues me ven como alguien muy allegada y no como la distante doctora.

“Para ellos soy incondicional y estoy disponible cada vez que me necesitan. Me siento muy orgullosa del trabajo realizado por el equipo multidisciplinario del cual soy guía, hemos logrado buenos resultados al tenerlos a todos incorporados a una vida social normal, ya sea como estudiantes o profesionales. Juntos, formamos una gran familia, por eso insisto en que sean disciplinados con sus tratamientos para que todo vaya bien y, cuando el peligro pase, abrazarnos de nuevo”.