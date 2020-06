Gallo de pelea defiende a Cocodrilos

El inicialista Yasiel Santoya asegura sentirse bien, pese a la inactividad provocada por la Covid-19.

"Hago carreras todos los días y un poco de gimnasio en casa de un amigo para mantener la forma física y el equilibrio emocional", dijo este joven tranquilo, habitualmente risueño.

Santoya es oriundo de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, territorio al que representó en varias series nacionales, pero con escasas posibilidades de desarrollo, lo cual lo incitó a probar suerte con los Rojos yumurinos, equipo en el que ya acumula ocho campañas con resultados estables.

Disfruta de dos títulos nacionales de forma consecutiva, uno conseguido en calidad de refuerzo del conjunto de Las Tunas, y el más reciente con los monarcas actuales, los Cocodrilos de Matanzas.

En la última Serie Nacional tuvo otra buena temporada con el madero, y una muestra de ello es que promedió por encima de los 300, fue el líder en extrabases y resultó escogido en el Todos Estrellas, tanto en la defensa como en la ofensiva.

Ese rendimiento lo puso otra vez a punto de integrar el equipo Cuba, pero no lo tomaron en cuenta, algo que muchos estimaron injusto. Un año antes contribuyó a la victoria de Las Tunas, y al final quedó fuera del elenco que participó en la Serie del Caribe, con sede en Panamá.

"Eso no me hace infeliz, soy paciente, esta no es una batalla perdida".

–En el quinto juego de la gran final ante Los Toros, con las bases llenas y un out en el pizarrón, Yosimar Cousín logró poncharte ante un Victoria de Girón desbordado y con el gane en tus muñecas. ¿Acaso tu peor turno al bate?

"Ese día no salió el batazo deseado, así es la pelota. Después, en el sexto partido, vine de nuevo con las bases repletas, y conecté tubey para afianzar la victoria de mi equipo. En ese desafío también se lució Erisbel Arruebarruena, a quien el mentor Armando Ferrer mantuvo en su turno al bate en un gesto de confianza."

–Por cierto, ¿qué opinas de Ferrer como director?

"Después de mucho tiempo consiguió lo que tanto había buscado Matanzas: coronar al conjunto de la provincia luego de una espera de 30 años, tiene un gran mérito. Creo que su mayor virtud es confiar en los atletas."

–Muchos se preguntan si los Cocodrilos pudieran retener el título. ¿Qué haría falta?

"La base de la selección es la misma, con peloteros experimentados. Nosotros hemos jugado una muy buena pelota durante casi todas las últimas campañas y, si mantenemos la garra y esa unión que hace posible que todo fluya, habrá Cocodrilos campeones para largo rato."

–¿Dónde piensas que reside tu mayor cualidad como inicialista y atleta en general?

"En los deseos de jugar pelota, nunca me canso. Todos los días siento ganas de salir al terreno, aun cuando no me sienta físicamente en forma. "(Por: Ventura de Jesús )