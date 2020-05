Ginecobstetra matancero gana más de una hija en la lucha contra la Covid-19

En tiempos de Covid-19 en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Mario Muñoz de Matanzas han tenido lugar hasta la fecha 3 nacimientos. Ahora, la bienvenida al mundo es para una bebé, la primera mujer que nace en este centro médico.

La madre de la pequeña es una paciente positiva a la Covid 19 residente en el municipio de Jagüey Grande a la cual se le presentó un parto pretérmino de 33 semanas de gestación. Se presume que este sea el primer caso en el país de un procedimiento quirúrgico de cesárea a una paciente positiva a la enfermedad.

El joven ginecobstetra Ramsés Isaac Marrero tiene a su cargo los nacimientos en la provincia de Matanzas bajo signos de sospechas o presencia de la Covid 19 en gestantes. Desde que comenzó a trabajar en el Mario Muñoz Monroy han nacido dos varones, de los cuales uno lleva su mismo nombre, como gesto agradecido de la madre ante el inminente heroísmo de este médico, y a esos se suma el nacimiento de esta última recién nacida.

Pero lo que Ramsés nunca pudo imaginar fue que no estaría presente en el parto más importante de su vida: Valeria, su primera hija nació el 18 de mayo mientras su padre cumple la misión de salvar vidas.

Con este momento único e irrepetible había soñado Ramsés desde los inicios de sus carrera: "Jamás imaginé que sucedería así, siempre soñé con realizar el parto de mi primera hija, desde mi posición de médico aprecié muchas veces la gran felicidad que representa para la familia el advenimiento de un nuevo niño, imagínese, esperaba ese día con grandes espectativas...Sólo he podido ver a Valeria por fotos, junto a mi esposa y mi hermana, no la conozco aún y debo esperar catorce días más para poder abrazarla...Mi esposa me reprochó un poco esta difícil ausencia, planificamos mucho el nacimiento de Valería, sin embargo me apoya, me da fuerzas y me dice que esta historia debemos contársela a nuestra hija cuando crezca"

El equipo médico que dirige Ramsés siguió estrictas normas de protocolo para la realización de esta cesárea con el propósito de cuidar a la paciente y a su bebé, los cuales se encuentran aislados y en buen estado de salud. Una vez ocurra la evolución de sus resultados médicos ambas podrán permanecer sanas y unidas para toda la vida, gracias al amor de padres y médicos como el doctor Ramsés. (Por: Jessica Rufin Hernández)