Historia de dos palmas matanceras

En este lugar se originó la frase “Liberales de Perico, a correr”.

La Palma Real (Roystonea regia) es el símbolo de lucha del pueblo cubano por su llibertad: representada en el Escudo Nacional, glorificada con la expresión martiana: “La justicia tan alta como las palmas”.

La esencia ornamental de este árbol en los campos cubanos no escapa a literatos como Anselmo Suárez Romero cuando describe su emoción ante ellas: “Hay una cosa en mi patria que nunca me canso de contemplar: no es la ceiba de hojas infinitas que se levanta en la llanura, ni la cañabrava que mece sus penachos con la brisa, ni los naranjos cargados de azahares…son los magníficos palmares que suspiran perennemente en sus llanos y colinas…”

En nuestra provincia, el valor anecdótico de la palma cita la curiosidad de “una trilliza” en la carretera de Jagüey Grande al poblado de La Isabel, abatida por un fuerte viento en el año 1984.

Palma "trilliza” en la carretera de Jagüey Grande al poblado de La Isabel.

Tal fue la importancia dada a este capricho de la Naturaleza, que la Dirección de Cultura y el Gobierno locales habían acordado por su representatividad del municipio, instituir la distinción Las tres palmas para personas e instituciones destacadas.

En el museo municipal Constantino Barredo Guerra, de Perico, se guarda un fragmento de la palma vinculada a la estereotipada frase “Liberales de Perico, a correr”.

Según los cronistas eran tiempos de elecciones beligerantes entre los partidos políticos Liberales y Conservadores. Más de una vez hubo confrontaciones de “tiros, botellazos y puñalá”. Cuál de ambos quería llegar primero al “jamón”.

Los liberales organizaron un mitin en el parque de la localidad y ubicaron la tribuna al lado de una palma.

No comenzó el orador su perorata: “¡Liberales del Perico…”, en ese instante cae una yagua de la palma. Al sentirse el estallido, vino el complemento de la frase. “…a correr”.

Algunos periodistas dieron fe al comentario de que hubo disparos por los contrarios. Lo cierto está asentado en el gracejo popular: “!!! Liberales del Perico, a correr!!!