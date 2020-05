Hugo Alberto Llerena Rodríguez: “El campo es duro, pero es el arma que tenemos pa´ enfrentar la guerra”

El campesino Hugo Alberto Llerena Rodríguez es productor de la Cooperativa de Créditos y Servicios José Hidalgo Abreu, perteneciente al municipio de Cárdenas.

Hace exactamente un año Huguito arrancó en su camioneta del pueblito rural de Carlos Rojas, en Jovellanos, hacia Los Palos en Mayabeque. Quien no lo conoce pensaría que ese guajiro buscaba fortuna cerca de la Capital, pero qué va todo lo contrario, buscaba semillas de yuca después de varios intentos con tres clases distintas que nunca prosperaron en su tierra.

Huguito ha donado 50 quintales de yuca al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy y a los centros de aislamiento de Jovellanos y Humberto Álvarez en la provincia de Matanzas.

Aquella idea se le atravesó de tal manera entre ceja y ceja que regresó ese mismo día con lo que necesitaba en la mano. Cuando se paró frente al campo chocó con dos problemas: no tenía suficiente combustible para sembrar y la yuca no se ablandaba en ese terreno, sus vecinos se lo recordaron una y otra vez.

A Hugo Alberto Llerena Rodríguez no hay quien le haga un cuento del campo, le echó a la tierra el abono orgánico recogido en una pollera cercana, luego cultivó con la tracción de un caballo. Ni por la mente le pasaba que esa producción iba a contribuir a la alimentación ante la amenaza de la Covid-19 en Matanzas.

FOBIA A LA TIERRA VACÍA

De su padre aprendió los trucos para sacarle provecho a la tierra y criar animales. Dice que se está poniendo viejo, ya tiene 48 años, se lamenta de no tener hijos machos, que puedan algún día tomar guataca en mano y seguir la tradición, pero vive rodeado de su mujer, sus hijas y su yerno que son su brazo derecho siempre.

En el patio de la casa del experimentado guajiro cada metro se aprovecha y da resultado.

Si algo le duele es ver un pedazo de tierra vacía. Por eso en su patio hay espacio para los corrales con puercos, las matas de plátano, mango, guayaba y cereza y unas cuantas posturas.

Un cartel en la puerta de su casa advierte que hay variaciones en su rutina: “Por favor, no hay verraco”. Dos de sus puercos desde hace unos años eran los padres de la producción porcina de toda la zona, y tuvo que quitarlos para prestarle servicio a los campesinos ante la actual pandemia.

La familia de Huguito dedica buena parte de su tiempo al campo, así sigue fiel a las enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

De la noche a la mañana cambiaron sus planes, en estos momentos de contingencia sanitaria quiere que todo el que permanece enfermo en un centro de aislamiento en Matanzas pruebe aunque sea un pedacito de lo que tiene en producción.

“El médico siempre receta pa´ mejorar un caldito con sustancia, teniendo la vianda en la mano es el momento de ayudar. La yuca es comida de tiempo de guerra, cuando la metes bajo la tierra es como si estuviera en conservación.

“Durante todo un año coge como dicen los guajiros, el almidón y el yeso que lleva. Antes se quedaba chiquitica y con el abono orgánico es distinta, hay algo en la naturaleza que le alumbra a uno el camino. Pero la tierra no se quedó sola, yo la apadriné”.

EL TRABAJO DE LA YUCA

Huguito ha movilizado a toda la familia, vecinos y amigos para recoger la cosecha y cuidar el yucal, juntos forman una barrera casi tan fuerte como los 86 cedros que rodean la Finca Herrera, sembrados cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro cumplió esa misma edad. Sin ellos no existiera hoy un cangre de yuca.

“La yuca no es solo sembrarla, es arar la tierra, pasar picadora, poner el palito, darle siete manos de chapea, aporcarla, cuando tú dices estoy libre, el campo está perfectamente… ahí es que empieza el trabajo de la yuca, porque ya pasaron de tres a cuatro meses ya se puede cosechar y todo el mundo quiere comer, sin trabajar.

Los hermanos Gialmis Fernández y Giexis Fernández se organizan por horarios en la guardia del yucal para evitar que cualquier bandido se apodere de la cosecha.

“A las siete y media de la tarde se estaba sacando pa´ llevarla al otro día al Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, habían mujeres y hombres que me apoyaban, no me cobraban ni un medio, sin embargo por otro lado, a 50 metros de allí ya estaba un elemento antisocial robando, en cuanto lo vimos brincó la cerca y se fue corriendo, incorporamos el saco a la donación”.

De los 200 quintales que tiene ha entregado sin pedir nada a cambio más de 50 al Hospital Militar, al centro de aislamiento de Jovellanos y al centro de aislamiento de Humberto Álvarez. Además ya recoge 100 más para aportar según la demanda.

“Ojalá no existiese ese virus. Esto no necesita agradecimiento, ni diploma ni estímulo, hago esto desde que tengo 18 años, la primera donación fue un tráiler de calabaza, y luego vinieron muchas más en el periodo especial, estamos haciendo lo que nos enseñó Fidel”.

LA SEMILLA DEL MAÑANA

“El trabajo en el campo se lleva en la sangre no se improvisa… hay que embarrarse las manos de tierra”, dice Hugo Alberto Llerena Rodríguez.

Hay quien trabaja en el campo y no lo mira con buenos ojos, eso lo reconoce el experimentado guajiro perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios José Hidalgo Abreu, de Cárdenas, que acaba de terminar la cosecha de tomate, maíz y con una caballería de tierra destinada al plan arroz, su plato fuerte en la CCS.

“Si no atiendes las plantas como hija tuya, la misma planta se da cuenta que no la estás tratando bien. Algunos tienen tierra pa´ hacer dinero, comprarse un carro y entonces la descuidan… y eso a la larga te hace fracasar, llamo a todos los campesinos a unirnos y pensar siempre en lo mejor pa´ el pueblo”.

Un agricultor que se respete siempre comparte, de aquellas semillas que trajo de Los Palos entregó varias a 14 productores de distintas cooperativas, le dio vueltas a las fincas y los asesoró, sin embargo solamente tres lograron la producción.

“El trabajo se lleva en la sangre no se improvisa, hay que estar pendiente pa´ que ningún bandido se aproveche, la yerba no se te puede ir por delate nunca, si llueve hay que dedicar tiempo pa´ chapearla, hay que embarrarse las manos de tierra, eso es diario.

“El campo es duro, pero hoy más que nunca es el arma que tenemos pa´ enfrentar la guerra. Nosotros no dependemos de nadie pa´ sembrar una semilla, agricultor que no guarde semilla pa´ la próxima cosecha no es agricultor y si cultivamos bien el campo aunque sea con la punta de una guataca, nos da el fruto”.