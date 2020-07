Jenns Reynold Fernández Alfonso: Recordista con piel bisoña

La Covid-19 no es impedimento para que el joven velocista mantenga su forma física.

Contar con el apoyo de los campeones olímpicos Alberto Juantorena y Dayron Robles, constituye un estímulo para todo joven deportista. Es el caso de Jenns Reynold Fernández Alfonso, especialista en carreras cortas.

Sentado en la pista del parque René Fraga Moreno, en la capital yumurina, muestra en el cuerpo el rigor de la temprana ejercitación. Aligera las hebillas del calzado, pues el bregar humedeció sus medias blancas. Copioso el sudor del rostro y de sus brazos.

Sin la velocidad que imprime a sus piernas en los 100 y 200 metros planos, y relevo 4 X 100m, le hacemos las primeras interrogantes.

“Nací en Simpson –cuna del danzón y de su creador, Miguel Failde–, en la parte alta de la ciudad de Matanzas. Desde pequeño me identifiqué con los muchachos del barrio. Como principiante, cambiaba a cada rato de deporte.”

En tercer grado incursionó en el judo, luego en el baloncesto, fútbol y el béisbol, en el terreno del Standart,de la barriada de Versalles, junto al profesor Alexis Junco. Jugó en el jardín izquierdo. Cuando lograba batear llegaba rápido a la primera base, además de ‘robarse’ la segunda con facilidad.

“Como no era bueno, el entrenador coversó con mis padres y les manifestó que no tenía futuro en la pelota ya que mi tacto y bateo eran pobres, pero destacaba en velocidad y sugirió me probaran en atletismo. Contaba con ocho años de edad.”

Un día llegaron conocedores de campo y pista a su aula de cuarto grado, en la escuela primaria Abraham Lincoln.“ Hubo captaciones y me inscribí sin saber para qué era. Luego conocí lo del atletismo. Era un grupo grande, pero quienes matricularon por embullo quedaron en el camino”.

“De inicio realizaba lanzamientos de pelota, carrera de mil metros y de 50 m con vallas, que complementaba con salto alto y largo. Luego vinieron las velocidades a corta distancia, además de participar en otras modalidades de campo con los profesores Rigoberto ‘Tití’, Clara y Ricardo”.

Luego Jenns pasó a la Eide Luis Augusto Turcios Lima, y estando ahí participó en un festival de velocidad, donde estuvieron atletas de los municipios, incluso, uno de los relevos incluyó a los profesores para que aprendieran la técnica de despegue, desplazamiento y meta. El objetivo era medir cualidades y potencial de los alumnos.

Estuvo con varios entrenadores, como Antonio M. Rondón, que lo considera su segundo padre; Pedroso, de Colón y Orlando e Isasi, quienes les entregaron las armas de la sabiduría.

Cuando Antonio partió a cumplir misión le asignaron otro preparador. “No me adapté a él pues me incluyó los 110, 200 y 400 metros con vallas, además de los 400 m planos. Aquello me disgustó al extremo que nunca obtuve medallas en los eventos en que incursioné”.

El regreso de Antonio coincidió con la etapa juvenil, y con él retornó a las distancias cortas y participa en un certamen en Las Tunas, en el que logró oro en el relevo 4 X 100, junto a David Yera, Maykel Quintero y Amet Sanabria, y bronce en los 100m.

Luego llovieron competencias, incluida la del prestigioso Rafael Fortún In Memoriam, de Camagüey, en el que alcanzó el tercer lugar en la especialidad más corta, junto a los capitalinos Renier Mena y Harlem Pérez, ambos del equipo nacional. En el relevo mixto se ubicó segundo, al superar al Cuba B.

Sonríe al referir que fue el único atleta no miembro del equipo nacional que conquistó una corona en los 100m y bronce en los 200m en el Nacional Juvenil de 2019, resultado que lo remitió al seleccionado de lujo, con el profesor Tomás Pedroso.

“Antes de competir a ese nivel pasé por el proyecto de Yipsy Moreno, comisionada nacional de la disciplina, que consiste en una preparación especial para consolidar y perfeccionar los fundamentos de este deporte.

“Mi coterránea Osleidys Menéndez, exrecordista universal y oro olímpico, y la no menos estelar exatleta Yarelys Barrios, también titular de la cita cuatrienal, fungieron como entrenadoras en ese periodo, de lo cual siento un gran orgullo.

“Me nutro de la fuente de sus conocimientos y experiencias. Quiero seguir sus pasos, en particular los de Dayron, mí ídolo de siempre, quien me reitera que nunca me rinda, pues considera tengo cualidades para lograr mis aspiraciones en esta disciplina”.

Dejamos de colofón un hecho que trascendió y colmó de alegría a nuestro protagonista y familiares.

En el Momorial Barrientos de junio-2019 estableció récord nacional en la categoría sub-20, con marca de 10,24 segundos en 100 m lisos en el estadio Panamericano de La Habana.

Hace unos días se publicó en Internet la lista de los 20 mejores tiempos de por vida para esa edad, y Jenns ocupa el primer lugar. Luego aparecían Silvio Leonard, Joel Isasi, Roberto Skyers y Hermes Ramírez, entre otras estrellas cubanas de la velocidad. Desde su hogar, donde entrena a distancia para mantener la forma física, nos despedimos con otra noticia: “A principio de este año, en la Copa Cuba, fue tercero en el hectómetro, luego de las principales figuras del equipo grande, Skyers y Renier Mena”. Jenns: existen razones para soñar despierto.