La alerta de Lina desde su balcón: ¡Aislamiento!

Desde que Lina La Rosa llegó a su casa, en el reparto Fructuoso Rodríguez, de la ciudad de Cárdenas , luego de su alta médica del hospital militar Mario Muñoz Monroy, donde fue paciente de la COVID-19, no deja de alertar por las redes sociales lo necesario de mantener la distancia.

Después de pasar días muy difíciles en el centro de aislamiento del Consejo Popular Humberto Álvarez, y durante su estancia en el hospital, Lina resaltó la labor de todo el personal de la salud pública y de otros sectores que apoyan en el enfrentamiento a la pandemia global en Cuba.



Todavía en aislamiento en su casa, en espera de su alta epidemiológica y a través de las redes sociales confesó que “mi trabajo de alguna manera me ha ayudado a sobrevivir” y es incansable en las denuncias a las personas irresponsables que permanecen en las calles a riesgo de enfermarse y contagiar a los demás.

Lina La Rosa es periodista, y desde hace mucho tiempo su voz surca el éter de Radio Ciudad Bandera, la emisora en activo más antigua de la Isla, su cotidianeidad se vio trunca ante la noticia de una prueba positiva a la COVID-19 de su esposo, primero, y ella después.

En la sala G del hospital militar de Matanzas llevaba casi un diario del acontecer allí, así conocimos al equipo médico del doctor Adrián Castelnau Sánchez, que la atendió en sus primeros días, y de la enfermera Maydelín Pulido Almeida, de ella Lina dejó plasmado en su perfil de la red social Facebook.

“La jefa de enfermería es exigente y humana, velaba porque no nos faltara nada, pregunta si todo está funcionando bien, a tiempo completo cumple con esta misión, sin desmayar un instante, dispuesta como todo su colectivo a atender, aunque sea media noche, así nos los hace saber regularmente…

“Sólo pide que cooperemos en los tratamientos y que su mayor recompensa es que salgamos curados. Ella me despide a mi salida de la Zona Roja, mi prueba ya dio negativa. Gracias a ella y a todos los que me salvaron”.

En poco más de 20 días le cambió la vida, el virus SARS COV-2 le arrancó su mitad, su esposo no sobrevivió a la enfermedad, la noticia la recibió en la sala del hospital, a pesar del dolor lógico de una pérdida en circunstancias como estas, cumple con el deber social de informar, influir, educar.

El dos de mayo escribió: “Si antes reporté de mi cama como paciente de la Covid-19, del hospital militar de Matanzas, ahora lo hago desde el aislamiento de mi apartamento y puedo percibir ahora mismo… que muchas personas no interiorizan el peligro que están corriendo, conversando frente a mi edificio, sin nasobuco…

“Ni siquiera lo conozco, no me atreví a gritarle, pero estaba ahí al alcance de mi vista para captar su imagen despreocupada… Hay que protegerse, si no continuará creciendo el número de contagiados y pueden morir más personas, el mundo se cae a pedazos por esta pandemia… y en Cuba soy testigo de esa batalla, sin embargo, muchos creen que no les va a tocar.”

Muy pronto los oyentes tendrán nuevamente la voz de Lina en sus reportes coherentes, inmediatos y oportunos, tal y como lo hizo en las redes sociales desde la soledad de su cama en el hospital, hoy todavía es incansable con sus alertas.

“Cuídense por favor...

Y comparte una imagen no muy nítida; pero el mensaje es claro y preciso:

“Cuídense por favor, solo quien ha vivido la pesadilla de la Covid-19 y los que la tratan saben lo que significa, lo material no justifica exponerse tanto. Esta imagen es desde mi balcón en el reparto Fructuoso Rodríguez, en Cárdenas”. (Por Bárbara Vasallo Vasallo)