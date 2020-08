La Habana regresa a la fase de transmisión autóctona limitada

“Tranquila, yo lo mismo me estiro que me encojo”, se apresuró a decirme al ver mi cara devolviéndole el casco mientras me anunciaba el exorbitante precio por un recorrido de solo ocho cuadras. Por suerte, si de motos particulares se trata, la norma popular aconseja siempre preguntar con antelación, especialmente si la tarifa, por encima de cualquier lógica o disposición, parte de la subjetividad de un conductor.