La matrioska

De niña siempre me fascinaron las matrioskas. Aquellas muñequitas multicolores que se encontraban huecas por dentro porque en su interior escondían una nueva muñeca más pequeña y parecida, y ésta a su vez albergaba otra y otra y otra… hasta que descubrías cuántas eran en realidad.

La última cola que hice por estos días en un punto de venta de TRD del barrio cambió por completo mi amor por las matrioskas. Desde bien temprano en la mañana hasta pasadas las 3 de la tarde pensé que ellas cobraban vida justo frente a mis ojos y no se trataba de una simple alucinación.

El “puntico” más cercano estaba abierto y no compraba nadie aún, aparentemente solo había tres o cuatro personas alrededor, que como quien no quiere la cosa esperaban algo… lo mismo de pie, que sentados en un banquito de madera o en la acera de la esquina, pero si pensabas que no había casi clientes estabas equivocado, porque ahí seguía en marcha una cola de hace cuatro días.

Las “coleras” o “coleros” funcionan con ese modus operandi en tiempos de pandemia. Al principio ves a una persona y de pronto se multiplica, ya son dos, tres, cuatro, cinco y ¡hasta diez!… a eso le llamo el efecto matrioska. Con su presencia han hecho que la cola mute, por momentos se vuelve invisible porque no ha entrado el producto y cuando está cerca la llegada del detergente, el pollo o el pomo de aceite, el monstruo adquiere su verdadera forma.

Quienes llegamos el mismo día de la venta, casi todos personas que a diario trabajamos, ingenuamente pedimos el último y marcamos, acto que prácticamente se produjo a ciegas porque era imposible definir la cantidad de personas que teníamos delante y muchos regresamos a casa con las manos vacías.

En varios lugares la gente se queja porque “siempre compran los mismos”. Si la comercialización ocurre temprano, los coleros se las ingenian para ser los primeros y “el resto en casa haciendo la cola”, luego se llaman unos a otros por teléfono y si la cosa demora van con mochilas y jabas con merienda a “acampar” cerca del puntico. En medio de la multitud el secreto corre a voces, cuentan que marcan varias veces, algunos venden sus puestos y otros acaparan y encuentras el producto a la venta en alguna vivienda.

Mientras los casos de Covid-19 disminuyen en Cuba, las colas crecen como si el riesgo a contagiarse con el coronavirus no existiera y se convierten en un dolor de cabeza que amenaza con perdurar en ese paso a la nueva normalidad, sobre todo cuando las restricciones del bloqueo obligan a repartir poco entre muchos.

Las estrategias tomadas hasta el momento con el apoyo de los Consejos de Defensa de Zona, la PNR y los propios establecimientos han logrado avanzar en algunas cuestiones como la asistencia a personas con discapacidad y adultos mayores más vulnerables, el distanciamiento social, el uso de nasobucos, el lavado de las manos con hipoclorito. Sin embargo, no se ha dado en el clavo con la picardía de los coleros.

Bien pudiera ser parte de la solución la iniciativa del propio cliente que denuncie lo mal hecho o la ofensiva del voluntario que lleva el brazalete de la lucha contra la Covid-19 para garantizar el orden, y a fin de cuentas conoce quién se dedica a vivir de las colas. Sin embargo, en la vida real esos ejemplos son escasos y predomina el “amiguismo” o el temor a buscarse problemas, por lo tanto urge crear un mecanismo eficiente que corte el mal de raíz.

La aplicación Porter@, desarrollada por la Universidad de Ciencias Informáticas y puesta en práctica en Holguín, sería una alternativa viable pues garantiza que las personas, registrándose mediante el código del carné de identidad, accedan solo una vez durante un tiempo determinado a la compra de productos en oferta y así estos lleguen a mayor cantidad de personas.

Por otro lado, muchos siguen aferrados a la libreta de abastecimiento, basados en sus experiencias. En las redes sociales, usuarios como Néstor González recurren a la fórmula aplicada en otras provincias, proponen que si bien estos productos no son normados, se anoten en la libreta de abastecimiento para evitar el acaparamiento, eso aliviaría la situación pues según el cardenense hace tres meses no ha alcanzado pollo, ni detergente, ni aceite.

Si la problemática se aprecia lo mismo en una ciudad que en pueblo chiquito donde todos se conocen, a quién le corresponde ponerle freno a esos que se aprovechan de las necesidades del pueblo. Creo que la respuesta debe ser colectiva, parte de la sensibilidad que se tenga hacia un fenómeno que suscita tanta polémica, y a su vez, tantas propuestas del cubano de a pie, de lo contrario el juego de matrioskas seguirá creciendo y con él las reventas y el riesgo de contagio.