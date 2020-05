La noche de Zara

Para Lázara Miranda resulta vital regresar a Playa La Máquina, sitio donde aprendió a nadar. Fotos: Del autor

Lázara es una anciana delgada, de rostro huesudo y la voz áspera, calada por el cigarro. Los pliegues de su rostro delatan más de siete décadas, aunque muy bien llevados, pues de otra forma no se explica que pedalee más de cuatro kilómetros de distancia, de Pálpite a Playa La Máquina, para darse un baño de mar.

Allí transcurrió la mayor parte de su existencia, por lo que nada tiene de extraño que regrese a este sitio de aguas cristalinas y finísima arena, donde aprendió a nadar en su niñez.

“A estas alturas ya me tenían que haber salido escamas”- me dice con una sonrisa en el rostro. No demora en arrimar la bicicleta a un tronco de uva caleta y adentrarse en la playa. Como el nivel de profundidad es bajo, debe caminar más de lo habitual para sentirse a gusto. Solo cuando el agua cubre sus hombros inicia unas brazadas discretas, a un ritmo pausado e indetenible por un buen rato.

Siempre se baña en el mismo lugar, bien cerca de la casa donde nació y a la vez, bastante lejos de los cientos de trailers que definen el paisaje del lugar. Esos “carricoches” ,como ella prefiere nombrarlos, aunque fueron concebidos para disfrutar breves periodos estivales, con el tiempo se transformaron en viviendas improvisadas que en la actualidad exhiben una versión precaria de la urbanización, donde predominan construcciones inconclusas de zinc y mampostería, los vertederos se ocultan en los bosques y las aguas albañales desembocan en la playa.

A lo largo de la playa se extienden viviendas improvisadas que en la actualidad exhiben una versión precaria de la urbanización.

No en vano cuando Zara –como le dicen en la comunidad- visita el batey de sus orígenes prefiere cerrar los ojos y volver al paisaje de antaño, aunque sea de la manera fragmentada y disuasiva en que se lo devuelve su memoria. Ella afirma que era una zona de espesos manglares, propicios para el desove de la langosta, por lo que solía atravesarlos en su chalana sin más herramientas que los remos, un carrete de nylon y un puñado de masa de cangrejo como carnada.

-“Mi vida siempre ha sido el mar. Fíjate que todavía con veinte dolores arriba vengo al menos una vez a la semana”-, dice Zara, quien ahora descansa bajo la sombra de un arbusto. Confiesa que algo extraño le oprime el pecho si se demora mucho en recorrer “su” playa, como mismo le sucedía de joven cuando se alejaba de la casa, solo que en aquel entonces se desvivía por pescar, y ahora regresa más bien para recordar.

Sus evocaciones más recurrentes incluyen la presencia de Gumersinda Miranda (Chicha), su madre, cuyo oficio de partera la convirtió en una figura venerada por los pobladores de la escabrosa geografía cenaguera.

-Ella era de las buenas, imagínate que nunca se le murió un niño en toda la ciénaga, y eso ya es mucho decir, en una época en que no existía ni la mitad de los adelantos que hay ahora.

-¿Nunca quiso continuar su oficio?- le pregunto.

-Nunca. Mi pobre madre me insistió muchísimo, pero era un trabajo muy delicado, en el que no bastaba solo con saber de plantas e infusiones... se necesita tener algo más.

-Un don, quiere decir.

-No sé si es un don o algún otro poder, lo que sí sé es que nace con uno.

-¿Y en su caso...?

-No, no tuve la dicha. Aunque confieso que tampoco tenía sangre para ello. Me bastó acompañarla una noche para darme cuenta. Después no pude ir más. Era algo más fuerte que yo. Luego pasaron los años, llegaron los policlínicos y hospitales, y más nadie se dedicó a eso, pero te puedo asegurar que todavía aquí hay mucha gente que extraña a mi madre.

CHICHA LA PARTERA

Como la mayoría de las veces Gumersinda Miranda se dirigía sola a efectuar los partos, Zara se quedaba al cuidado de sus hermanos menores o se trasladaba hacia el horno de carbón del padre, donde su ayuda consistía en cargar todas las cuñas de madera que le soportaran los hombros.

En aquel momento solo vivían unas pocas familias alrededor de la zona, casi todos hijos y nietos de los primeros pobladores del batey. Los Miranda habían fabricado una casa bastante amplia y una bodega, un poco más sencilla, ambas con paredes de tabla de pino tea y techo de tejas. En general los ranchos se encontraban dispersos, si bien dispuestos en línea recta para aprovechar el río subterráneo que atraviesa el lugar.

La ciénaga era un territorio agreste, inexplorado, donde las mujeres daban a luz en sus propias casas con la ayuda de una comadrona. De ahí el prestigio de Chicha en todo el territorio, una especie de matriarca a la que todos veneraban por haber participado en la mayoría de los nacimientos de la comunidad.

Las personas la veían como una vieja sabia, consejera en las cuestiones de salud e incluso en las relaciones de pareja. Sus conocimientos herbolarios no solo consistían en reconocer las plantas, sino que potenciaba sus beneficios a través de combinaciones secretas y de cocciones precisas. Añadía raíces, flores, semillas y el alcohol cuidadosamente, en diferentes cantidades y formas, para personalizar las botellas y atender a los pacientes de acuerdo con sus necesidades específicas.

Las parteras permanecían en la vida de las familias incluso después del parto pues se convertían en confidentes, comadres, consejeras y aliadas de la mujer y de los hijos, a quienes curaban de los empachos y enfermedades. Por ejemplo, eliminaba la culebrilla con yodo y un ´rezao´, mientras prescribía dosis de perejil para lograr el embarazo, verbena si quería calmar la ira, romerillo para mejorar la fuerza o cebo para evitar el pasmo.

“Ella no hablaba mucho de sus cocimientos, pero te aseguro que todos se hacían con hierbas de aquí, de estos asentamientos, no había nada místico en ello, aunque mucha gente asociara a mi madre a medio camino entre la medicina y el poder mágico... quizá de ahí viene la fe que ponían en ella”, precisa Zara.

LA PRIMERA VEZ

Como ser partera también implicaba abandonar la casa a horas impropias, ante el aviso de cualquier emergencia, Zara no pudo sospechar que aquella noche mientras escuchaba tocar la gaita a uno de los españoles del batey, ella terminaría en el rancho de Anselmo, en Cayo Ramona, auxiliando a su madre que se había sentido indispuesta toda la tarde.

El camino era bastante largo y se durmió varias veces antes de llegar. Apenas traspasó la puerta del bohío Gumersinda ordenó que hirvieran un poco de agua para desinfectar las tijeras. Comenzó a pasarle las manos por la barriga a la embarazada y a conversar con ella, diciéndole que este era un proceso natural para el que toda mujer estaba preparada, que solo se trataba de esforzarse un poco y dentro de poco todo se acabaría.

“Sus dedos comprimían bastante el abdomen de la muchacha y le pedía que respirara profundo. No obstante, ella estaba demasiado irritada y soltaba unos gritos que parecían tambalear a toda la caseta, entonces mi mamá ordenó: ´A la cuenta de tres, puja´ y recuerdo que enseguida asomó la cabeza manchada de sangre. ´Parece que es varón porque está bocabajo´, dijo sin mirarme.

“Cuando el niño salió completamente lo colocó en el pecho de la madre para que sintiera su calor y según ella, también se fortaleciera la unión entre ambos. Luego, al secarse el cordón umbilical, me pidió que la ayudara a cortarlo. Hasta ese momento yo me encontraba bien, de lo más dispuesta, pero al acercarme bien al asunto y respirar a bocajarro el olor de la sangre, me subieron unos temblores fatales que me inmovilizaron, hasta que caí redondita en el suelo, como un pollo.

“Solo desperté cuando me echaron un jarro de agua en la cara, ni siquiera recuerdo el tiempo que estuve sin conocimiento. Ya después de esa experiencia nunca más lo intenté; sentía miedo,” confiesa Zara y agrega que Gumersinda la invitó varias veces más, pero ella prefería quedarse en la casa y cuidar a sus hermanos.

La muerte de Chicha marcó el final de un oficio que salvó muchísimas vidas en la Ciénaga de Zapata, cuando ni siquiera se soñaba con la existencia de un consultorio en la región. Con ella se sepultaron saberes ancestrales acumulados durante siglos, heredados por generaciones y ahora, protegidos en las entrañas de la tierra.

“Tal vez yo pude seguir... no sé, probar de nuevo, aunque estoy completamente convencida de que lo que no nace con uno, después no se puede forzar”, comenta Lázara en tono sereno, sin remordimientos, mientras agarra la bicicleta y se dispone a desandar la extensa carretera que la devolverá a Pálpite.