La noche sobre el lado izquierdo

Desde que estaba embarazada decidí seguir al pie de la letra las indicaciones de los doctores que advertían la importancia de dormir sobre el lado izquierdo y cómo beneficiaba al bebé que crecía en mi vientre.

No fue fácil dejar atrás la costumbre de dormir bocabajo pero poco a poco se volvió un hábito. Después, cuando nació mi hijo, no hubo otra forma de colocar la cuna que no fuese cerca del lado izquierdo de nuestra cama y fue entonces cuando se prolongó día tras día esa forma de cerrar los ojos siempre de frente al sueño de aquella semilla nuestra, como si aquel acto simple de estar en su misma dirección, pudiese disipar toda pesadilla.

Allí, del lado izquierdo, no necesité jamás alarmas para despertar al más leve giro del bebé entre las sábanas. Aprendí a traducir el lenguaje de su llanto, he sostenido toda la noche el termómetro para ser más rápidos que la fiebre y he llorado también de alegría al ver cómo sus piernas y brazos van estirándose haciendo el pañal más pequeño y el tiempo más palpable.

Allí, a solas, en silencio, los segundos me han sorprendido desvelada hablando con los recuerdos, dilucidando si tuve la paciencia necesaria, si le he dado los besos suficientes o si debí ser más firme.

Del lado izquierdo su padre y yo hemos rememorado la travesura del día, la palabra nueva que aplaudimos, la mirada pícara que esquivamos para no reírnos en medio de un regaño.

Sobre esa dirección he descubierto otra dimensión del amor, un universo de encuentros, de sacrificios sin líneas que delimiten finales, de caminos junto a esas huellas diminutas que sientes tan tuyas, pero deben seguir su propio rumbo.

Del lado izquierdo acaricio cada madrugada, cerca de mi hijo, preguntándome si alguna vez llegaré a hacerlo con la intensidad de aquella mujer que desde otro cuarto, y por 28 años, me abraza como nadie en sus pensamientos.

En algún instante, de forma inconsciente he dado la vuelta y no sé cómo enseguida vuelvo a acurrucarme en ese lado que desde hace dos años palpita, pertenece también a un ángel trigueño. No pido más, no deseo nada más en esta vida que sentir su noche apoyada sobre mi corazón, ese que aguarda el amanecer donde me dirán otra vez: Mamá.