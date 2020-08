Lactar en nombre del amor y la vida

Algunas recomendaciones para la lactancia materna en tiempos de COVID-19 son: Utilizar nasobuco o mascarilla siempre que se esté cerca del bebé (por ejemplo, mientras se está amamantando) lavarse las manos antes y después de tener contacto con el niño o niña y desinfectar superficies que puedan estar contaminadas.

El pequeño Diego Alejandro Martín Hernández reposa sobre Dayamis Hernández Santana, su madre, quien lo cubre de caricias antes de colocarlo en la cuna. Tiene dos meses y unos días de nacido y mamá cuenta que en cada consulta se constata su correcto aumento de peso y que además duerme plácidamente porque se siente satisfecho.

El pequeño Diego Alejandro Martín Hernández es un bebé saludable que aumenta correctamente de peso gracias a la lactancia materna exclusiva que le procura su madre.

(Fotos: Lianet Fundora Armas y Yanerys Delgado Ledesma)

“Mi hijo mayor tiene nueve años, hasta los seis meses procuré que tuviese una lactancia materna exclusiva y la experiencia fue muy buena. Esta leche tiene todos los nutrientes y es mucho más cómodo brindársela al bebé porque es algo “propio”. He constatado cómo el niño va fortaleciéndose y ya succiona con más intensidad”, afirma Dayamis mientras las mejillas rosadas de Diego resplandecen.

Cada año, del primero al siete de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una campaña coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con esta forma óptima de alimentar a los bebés.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "Apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable" es el lema seleccionado para esta edición, en la que se advierte que “la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de abogar por la misma, como una intervención de salud pública que salva vidas y previene infecciones y enfermedades en la población en general”.

HABLEMOS DE BENEFICIOS

Yaima Borges Herrera, asesora municipal del Programa de Atención Materno-Infantil (PAMI) en Pedro Betancourt, explica que la lactancia materna es un subprograma que requiere una atención especial.

“Hasta su primer año de vida todos los niños se consideran lactantes. En nuestro territorio tenemos 233, de ellos 43 son considerados de alto riesgo. Esta categoría abarca a los que nacieron bajo peso, pretérmino, casos sociales, los que tienen alguna patología crónica, los hijos de madres adolescentes y los que viven en zonas de difícil acceso.

Como parte de las actividades desarrolladas en Pedro Betancourt por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las gestantes que se encuentran en el hogar materno recibieron una charla educativa acerca de los beneficios de la lactancia exclusiva.

(Fotos: Lianet Fundora Armas y Yanerys Delgado Ledesma)

“Como parte de la puericultura prenatal es indispensable que se lleven a cabo charlas educativas donde se les muestre a las futuras madres la forma correcta de amamantar. Además, dentro de las consultas que reciben las gestantes se les examinan las mamas, pues algunas mujeres tienen el pezón invertido y debe indicárseles ejercicios”.

Borges Herrera, señala el privilegio que Cuba concede a través de la licencia de maternidad, periodo que debe ser aprovechado para llevar a cabo una lactancia exitosa.

“Esta forma de alimentación debe ser exclusiva hasta el sexto mes de vida, donde inicia la ablactación, y posteriormente mantenerse de forma complementaria hasta los dos años, según indican los estudios realizados. Los beneficios son múltiples: mantiene un vínculo afectivo entre la madre y el bebé desde el momento del nacimiento, previene la muerte súbita, ayuda al desarrollo intelectual y psicomotor del niño, entre otros”.

En este sentido la Organización Mundial de la Salud destaca también que “la leche materna protege de las enfermedades infecciosas y crónicas y reduce la mortalidad del lactante por patologías frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía”.

Lactar no es una tarea sencilla. Suele ser doloroso al comienzo, e incluso trae horas de desconcierto ante el llanto del bebé y la transformación radical en la rutina diaria. Se trata de un proceso social que implica el apoyo cercano del padre y la familia para convertir dicho tiempo en un trayecto provechoso.

“El niño no se llena”, “si no le das comida desde temprano, después no va a querer otra cosa”, “la leche de vaca es lo mejor”, forman parte de mitos y justificaciones que interfieren en esa conexión única que surge entre la madre y su bebé cuando le procura dicho alimento natural.

Diego duerme tranquilo mientras conversamos con su madre. Su manito descansa sobre el pecho de Dayamis, el mismo que es abrigo y sustento para su vida. Puede verse la serenidad en la mirada de la joven, rodeada del esposo y el hijo mayor que comprenden cuán importante son esos instantes donde amamantan al nuevo miembro de la familia, porque gracias a ellos crecerá sano y feliz. (Fotos: Lianet Fundora Armas y Yanerys Delgado Ledesma)