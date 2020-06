Las costuras de María Esther vencen la Covid-19

La fiscal María Esther Alfonso Muñoz dedica parte de su tiempo a confeccionar nasobucos en casa.

Todos los días María Esther se siente útil. En el camino al trabajo saluda con la debida distancia a los vecinos del barrio de La Playa, y luego a los colegas de la Fiscalía Provincial de Matanzas, en ese trayecto hacia su oficina reconoce en ellos una prenda peculiar: los nasobucos más variados y coloridos, que nacieron de sus propias manos impulsando el pedal de una vieja máquina de coser.

Desde hace tres meses la fiscal María Esther Alfonso Muñoz dedica parte de su tiempo a confeccionar mascarillas en casa, consciente de la necesidad del uso de esta prenda como medio de protección de los matanceros ante la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Coser es algo que en realidad disfruta esta mujer desde que tenía apenas 14 años. La máquina ha sido testigo de sus creaciones cuando aprendió a hacer blusas sencillas y transformaba otras para ponerlas a la moda hasta llegar a realizar manualidades como adornos, muñequería, bolsos y confeccionar nasobucos con ropas en desuso, sábanas, fundas y recortes de tela que le han hecho llegar conocidos.

“Tenía muchos compañeros de trabajo, vecinos, amistades y familiares que no sabían hacerlos ni tenían cómo adquirirlos. Yo no tenía la tela pero sí contaba con la máquina de coser e hilo. Entonces les dije que si me traían la tela se los haría.

“He cosido para mi esposo, mis hijas, mi nieto, los trabajadores de la fiscalía y sus familiares, también para la Federación de Mujeres Cubanas… En mi departamento de Información y Análisis una de mis compañeras, Carmen Liliam Amaro, me ha ayudado a cortar la tela y después los confecciono en horario extralaboral y los fines de semana”, cuenta.

En momentos en que la cantidad de casos de Covid-19 disminuyen en Cuba y en Matanzas, María Esther sabe que los nasobucos se han convertido en una prenda habitual e imprescindible en el vestir del cubano para prevenir el contagio de la enfermedad, por eso continúa su labor cada vez que le piden una nueva pieza o cuando se percata de que alguien a su alrededor la necesita.

Con la práctica ha adquirido la agilidad y destreza necesaria a la hora de efectuar los pasos orientados en los tutoriales de Internet, que muestran las medidas para sacar los moldes y cómo deben ser los cortes de las tres piezas: una horizontal, vertical y otra transversal.

Considera que lo más importante en estos momentos es cumplir al pie de la letra con las normas higiénicas, solo así se puede ganar la batalla. Antes de ponerse la mascarilla siempre es preciso lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol y evitar tocarla mientras se usa.

“Las personas deben seguir las indicaciones para su reutilización y no pueden permanecer más de 3 horas con él, por tanto quienes trabajamos debemos llevar al menos tres en el bolso, por eso continúo elaborando pues luego deben lavarse y secarse al sol”, aconseja.

Para ella resulta bastante molesto tropezar con algunos en la calle y ver que no llevan la debida protección por descuido o falta de percepción de riesgo, como también le alegra saber que otros, los responsables, nunca la olvidan.

De cierta forma piensa que sus costuras salvan vidas. “Las personas se ponen contentas porque disponen de un medio para cuidarse y cuidar a la familia y mi mayor satisfacción es saber que puedo contribuir a ello”.