Las palabras de un cederista convertido en héroe

A cada paso que daba todos querían tomarse una instantánea con una de las figuras más carismáticas y queridas de las últimas décadas. Con una humildad que no conoce límites, pero consciente del papel que juega en una de las organizaciones de masa de mayor reconocimiento, le habló a los jóvenes, a sus contemporáneos, a los ancianos, a todos.

En su recorrido por Matanzas, el Vicecoordinador Nacional de los CDR y Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, realizó un intercambio en varias comunidades de los municipios de Cárdenas y Matanzas.

En algún momento le preguntaron por Gema, los gemelos, Adriana, y con la sonrisa que lo caracteriza respondió todas las interrogantes de un pueblo matancero que añoraba darle un abrazo fuerte, de esos que quitan el aliento a pesar de la reiterada llamada al distanciamiento social. En su recorrido por Matanzas, el Vicecoordinador Nacional de los CDR y Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, realizó un intercambio en varias comunidades de los municipios de Cárdenas y Matanzas, escuchó declamaciones de niñas y niños, cantó y bailó con trova y guaracha, y se metió de lleno en el jardín de aquellas familias que decidieron sembrar en su espacio varios tipos de plantas para la alimentación de la casa y del barrio.

¿Qué papel juegan los jóvenes en los CDR y qué se lleva del intercambio con ellos en Matanzas?

“Durante la jornada les entregamos los carnets a cinco adolescentes que los acreditan como miembros de la organización de masas más grande del país.

Quizás un día podré contar que los muchachos de la primera entrega en la que participé son los dirigentes de la organización tanto a nivel de municipio, provincia o país, quizás alguno de ellos me conceda el honor. Los CDR necesitan de los jóvenes. Los muchachos de hoy no tendrán las experiencias Girón, Cuito Cuanavale o Moncada. Eso no quiere decir que para los jóvenes de hoy no habrá un Moncada; de lo que se trata es de que conozcan cuál es su papel en el momento que les toca vivir, en Cuba y con esta Revolución. Tienen la oportunidad de vivir su Girón siendo un buen estudiante y defendiendo la Revolución. Mi deseo es que de estos cinco muchachos a los que realizamos la entrega, que simbólicamente representan a nuestro grupo, salgan los futuros dirigentes de la organización porque de eso se trata nuestro sistema democrático: que no se necesita ser rico ni hijo de nadie para lograr una posición. Muchos de los líderes que hoy tenemos como ministros y en la máxima dirección del país fueron jóvenes como ellos que pidieron defender su país, y desde su posición realizaron tareas con la mayor disciplina”.

Durante esta etapa de Covid-19 los CDR se convirtieron en uno de los eslabones más fuertes para detener la propagación, ¿no cree?

“Cuba no estaba preparada para esta enfermedad. Afortunadamente contamos con un sistema de salud de reconocimiento a nivel mundial, pero tenemos una organización como los CDR con la capacidad de llegar hasta el lugar más intrincado de la geografía. Somos alrededor de 138 mil CDR y no nos quedó otro remedio que movilizar todas nuestras fuerzas y a nuestros cederistas.

(Foto: de la autora)

Los cubanos tenemos muchas cosas buenas, una de ellas es que reímos hasta de los males. De esta pandemia que tanto daño ha causado, algo positivo debemos sacar, y eso es el espíritu de solidaridad y hermandad que nos ha caracterizado. A lo largo de toda la Isla los cederistas fueron hacia donde más se necesitaban: hay que ayudar a los viejitos que no podían salir de su casa porque eran del grupo vulnerable, pues ahí estaban ellos para buscarle el alimento y los medicamentos. Cumpliremos 60 años y aunque no sabemos cómo lo vamos a celebrar es reconfortante pasar por diferentes lugares y ver a aquellos que llevan años ofreciendo su vida al trabajar constantemente por el avance de la organización, y veo que se han unido a los jóvenes para desde su experiencia ayudarlos, esa es una de las mejores cosas que nos llevamos de las situaciones difíciles. Nos vamos orgullosos del trabajo que se realiza en Matanzas en la organización soñada por Fidel y a la que dedicó mucho esfuerzo”.

A pesar del reiterado empeño por desacreditar a la Revolución, sus conquistas y organizaciones de masas, el gobierno de Estados Unidos no ha podido frenar el avance de la verdad, una de nuestras fuerzas más potentes. Con respecto al tema de los ataques terroristas y la inclusión de Cuba como uno de sus patrocinadores, el Héroe de la República de Cuba abordó lo relacionado con La red avispa, el filme que cuenta ¿la historia de los cinco? “La película demuestra los sucesos con bastante fidelidad. Llama a los terroristas, terroristas, sin miedo. Siempre han tratado de ocultar historias como la de nosotros y el filme es importante porque muestra una parte que el pueblo norteamericano desconoce, y que salga una película que ven millones de personas a través de la plataforma de Netflix es para considerar. Explica que las mismas personas que viven allí han sido los orquestadores de actividades terroristas, y eso es extraordinario, porque no es algo que se escuche todos los días en Hollywood. Ese es, en mi opinión, el valor de la película. Aunque reitero que no es la historia de los cinco. La historia de los cinco hay que contarla desde aquí; no podemos esperar a que venga alguien de afuera”.