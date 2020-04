“Las victorias no caen del cielo”, Andy Cruz Gómez

Andy Cruz Gómez manifestó que su técnica, fuerza de los puños y habilidades sobre el cuadrilátero no serán suficientes para derrotar al nuevo coronaviros, porque solo podrá lograrlo “si me cuido y protejo a mi familia de la Covid-19”, declaró el doble campeón mundial y panamericano.

Considerado el mejor pugilista cubano en la actualidad, desde su hogar, en el poblado de Alacranes, municipio de Unión de Reyes, mantiene la preparación a distancia, como le indicaron los entrenadores del equipo nacional de boxeo.

“Cumplo las orientaciones dadas por las autoridades del país, en particular las de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y las del Ministerio de Salud, sin dejar de hacer algunos ejercicios físicos, de músculos, brazos, piernas, abdomen y técnicos en general para estar en forma. Nada parecido a cuanto hacemos en el gimnasio allá en la Capital cubana, pero nos servirá para cuando concluyan las actuales circunstancias y podamos reiniciar los entrenamientos de rigor con miras a Tokio-2021”.

Considerado el principal aspirante cubano a la medalla de oro en la próxima cita cuatrienal de Tokio-2021, Andy considera que incluso el certamen regional clasificatorio no será nada fácil y hay que estar en forma para lograr el boleto. “Existen en el área varios boxeadores, sobre todo mexicanos, colombianos, brasileños y de otras naciones, fuertes candidatos para lograr la clasificación, por lo que no dejo un minuto de prepararme según las indicaciones de mi entrenador. Sabes que a los cubanos nos buscan alguna fisura para vencernos en cualquier torneo, por ello no podemos descuidarnos y mucho menos debilitar nuestras principales armas: defensa, movimiento y pegada. Hay que darlo todo sobre el cuadrilátero sea quien sea el rival”.

El doble titular panamericano de Toronto-2015 y Lima-2019, en 56 y 64 kilogramos, respectivamente, dijo que recibe las llamadas de sus preparadores, en particular de Rolando Acebal, jefe del colectivo técnico del equipo nacional desde el 2009, “quienes se preocupan por mi estado de salud y el de mi familia, y luego cómo cumplo las orientaciones dadas antes de la salida del centro nacional de boxeo hacia mi hogar”.

La fogosidad y exquisitez técnica frente a cualquier oponente hacen a Andy tener muchos admiradores dentro de los aficionados de este deporte. Prefiere no autocalificarse: “El ring es, siempre, el que dice la última palabra”, asegura.

En cuanto a su posible asistencia a los Juegos Olímpicos de Japón, manifestó que “ese es el gran sueño de todo atleta, para lograrlo no será fruto de la suerte ni de la bondad de nadie, sino de mucha entrega, disciplina, sacrificio y largas horas en los gimnasios. Los éxitos, como se sabe bien, no caen del cielo”.