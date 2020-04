“Lejos de la arena, pero jamás del deporte”, asegura miembro del equipo nacional de voleibol de playa

A sus 21 años Luis Enrique Reyes acumula preseas internacionales como integrante de la dupla que representa a Cuba en el Voly de playa.

Luis Enrique Reyes Rodríguez añora sentir la arena bajo sus pies, el sol abrasador, el olor a salitre, los ataques y recibos, el balón desplazándose de un lado hacia otro en la cancha…

“Las circunstancias actuales resultan muy difíciles para un atleta, pues se interrumpe nuestro programa de entrenamiento planificado para cada etapa con la mira en el preolímpico y las Olimpiadas venideras en Tokio (previstas ahora para el 2021). No obstante, en el hogar hacemos ejercicios que nos permitan mantener la forma deportiva”, asegura este joven betancourense de 21 años quien junto al reconocido atleta holguinero Sergio González Reinaldo-Bayard conforman el binomio que ha llevado a la Isla a lo más alto del podio en disímiles certámenes del Voleibol de Playa.

“Sergio y yo mantenemos contacto vía telefónica para intercambiar ideas acerca de cómo continuar el entrenamiento desde casa”.

Por estos días, este jugador de 1.95 metros de estatura no solo mantiene comunicación por vía telefónica con su homólogo holguinero para intercambiar ideas acerca de su adiestramiento, sino que también han sido instantes propicios para abrazar los recuerdos en el municipio de Pedro Betancourt, génesis de su trayecto deportivo.

“En mi tierra natal me inicié desde pequeño en el voleibol de sala, bajo la guía de los entrenadores Luis Moreno Chil (Willi) y Nodalys García García. Junto al equipo competí en eventos provinciales y municipales con resultados positivos. Nunca olvidaré esos años, admiro mucho a estas figuras de mi municipio que siempre están al tanto de mis éxitos”, asevera Luis Enrique y por unos instantes vuelve a ser el pequeño que tantas veces vi en el terreno persistiendo, disciplinado.

El destacado voleibolista Sergio González ha calificado a su compañero como rápido, fuerte, con tremenda potencia y un saque espectacular.

“Al terminar noveno grado me otorgan la beca para prepararme como profesor de Educación Física y me trasladé a La Habana para cursar la carrera. Allí me adentré en el Voli de playa. Participé en los eventos de verano “El Rey de la Playa” en los cuales alcancé medalla de oro y plata en tres ocasiones; así como en los torneos juveniles nacionales (primero y segundo lugar). Más adelante, en el 2016, fui seleccionado para integrar el equipo nacional por mi preparación física y desempeño profesional”.

Tras la ruptura del binomio Sergio González-Nivaldo Díaz, quienes habían marcado pautas en la arena internacional, Reyes Rodríguez asumió el reto de representar al país como primera dupla.

“Cuando salgo a jugar siempre llevo en el pensamiento esas cuatro letras que representamos y defendemos: Cuba”.

“Participé en la base de entrenamiento de Polonia y en el mundial de Alemania. Competimos además en los circuitos de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) donde recuerdo especialmente el evento realizado en República Dominicana (2018) en el cual alcancé mi primera medalla de oro internacional fruto de nuestro empeño”.

A ello se suman otros lauros como la medalla de plata en el Norceca efectuado en Islas Caimán (2019) y dos preseas doradas en los de Nicaragua y Varadero respectivamente (2019). De igual forma, clasificaron para los juegos Panamericanos de Perú 2019 en el quinto lugar por países.

“Mi familia ha sido mi motor impulsor. Han estado pendientes de mi desarrollo, guiándome para que cada día sea buen atleta y mejor ser humano”, destaca el voleibolista que heredó de sus seres queridos la perseverancia y la sencillez. Por eso, sus padres, su hermano, procuran estar en las gradas para aplaudir cada triunfo.

En una entrevista concedida a medios de prensa matanceros el año pasado, su compañero Sergio lo definió como un jugador “rápido, fuerte, con tremenda potencia, un saque espectacular. Hacemos buena química, pues yo le brindo experiencia, picardía en el juego y él pone la explosividad, lo que lleva a un equilibrio”.

A Luis Enrique le esperan aún desafíos sobre la arena. “a los jóvenes que se inician hoy en el deporte, les recomiendo que sean sacrificados, consagrados, y muy consecuentes con su desarrollo y educación deportiva” afirma y más allá de la preocupación latente debido a la pandemia que amenaza al mundo puede vérsele cada día ejercitándose, aguardando el momento de tomar el balón y colocarse la camiseta, pensando siempre “en cuatro letras que representamos y defendemos con el alma: Cuba”.