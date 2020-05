Lejos de la estomatología, pero de frente a la Covid-19

Dunya no dudó en dar el paso al frente para asumir tareas diferentes a su profesión como estomatóloga, por eso guía el traslado de ciudadanos hacia los centros de aislamiento cardenenses.

Antes de la llegada de la Covid-19, Dunya Medina Soto, especialista de 1er Grado en Estomatología General Integral brindaba asistencia en el Policlínico Docente Universitario José Antonio Echeverría, perteneciente al municipio de Cárdenas.

No obstante, cuando el peligro se volvió más cercano, fue de las primeras en su servicio que se reincorporó a prestar apoyo. Así, dejó a un lado el ejercicio de una profesión vulnerable a la propagación de la pandemia, por trabajar directamente con las vías por donde se transmite, para asumir nuevas responsabilidades no menos importantes.

“Sabíamos que no se trataba de una tarea fácil, pero el país y nuestro municipio lo necesitaba y como siempre los estomatólogos estuvimos entre los primeros en dar el paso al frente.

Junto al chofer toman las medidas de protección adecuadas para evitar el contagio e insisten en la importancia de que la población coopere.

“Me correspondió participar en el traslado de ciudadanos hacia los centros de aislamiento del municipio. Diariamente me comunican el listado de mi área de Salud con todos aquellos que son contactos tanto de pacientes sospechosos, como de pacientes positivos y, luego de tomar todas las medidas de seguridad, el chofer y yo nos dirigimos a cada sitio en el ómnibus destinado para estas operaciones. Ya todos conocen la guagua y muchos sienten un poco de temor al verla y a nosotros vestidos con todos los medios de protección”.

“No nos quedemos sentados esperando a que vengan a darnos la solución: seamos parte de ella", alega Dunya.

Según la especialista, no siempre resulta sencillo pues no todos comprenden la importancia de cooperar e incluso, han existido ocasiones en que se han visto obligados a recurrir al apoyo de las fuerzas del orden.

“He tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos, aunque inicialmente la mayoría no se presentan con una buena actitud debido a la incertidumbre, la preocupación…, al final comprenden que es una medida para su bienestar y para frenar la propagación del virus. Todavía queda un largo camino por recorrer en materia de educación sanitaria, pero la población debe ser consciente de todo el esfuerzo que realiza nuestro Sistema Nacional de Salud y colaborar con el mismo para que podamos superar esta situación”.

“Mi familia al inicio se inquietó, pero entienden que somos responsables y cumplimos al pie de la letra con las medidas de seguridad. En cada jornada dejamos la bata verde, el gorro y otros aditamentos en el policlínico donde son lavados y esterilizados. De igual forma, cuando llego a casa me despojo de toda la ropa y los zapatos y no tengo contacto con mi mamá hasta después de bañarme”.

Escucho el testimonio de Dunya y recuerdo nuestros años de estudio en el IPVCE Carlos Marx de Matanzas. No puedo evitar sentir orgullo al constatar la voluntad y el desempeño de esta joven profesional que entrega sus fuerzas para que no se extienda aún más la epidemia en suelo cardenense.

A pesar de los años sigue teniendo la sinceridad y la alegría a flor de labios como antídoto contra las preocupaciones, por eso, no duda ni un instante cuando pronuncia un mensaje a todos sus colegas: sabemos que los recursos con los que contamos a veces no son suficientes, pero nos toca velar por nuestra salud y la de nuestra familia, no nos quedemos sentados esperando a que vengan a darnos la solución: seamos parte de ella".