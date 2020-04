Leydi, otra matancera que no le teme a la Covid-19

Leydi, al centro, trabaja con los niños sospechosos de portar la Covid-19.

Hay que ser muy valiente o amar mucho su profesión, a su gente o la humanidad para arriesgar la vida. Muchos lo consideramos un acto noble, altruista, sobrehumano, aunque para ellos, sin adjetivos grandilocuentes, signifique solamente cumplir con su deber, con la carrera que un día escogieron para sanar, curar, salvar…

Una se empequeñece ante rostros como los de la doctora jagüeyense Leydi Orosa Sánchez, porque aunque por estos días no pueda ver sus ojos y se me presente como una mujer llegada de otro planeta, protección mediante, Internet entre nosotras, sé del amor infinito que siente por su sobrino, por ello tal vez, su atención con cada niño que se presente como sospechoso a la Covid-19 en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, reciba todo su amor no expresado en besos sino en cuidados.

Ella es especialista en Medicina General Integral y residente de Neonatología en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño.

La especialista en Medicina General Integral y residente de Neonatología en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño de la Atenas de Cuba, se traslada ahora varios kilómetros hasta la periferia de la urbe para prestar servicio en el Mario Muñoz, donde se encuentran los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus.

"Trabajo en la sala de niños sospechosos porque en la sala roja, o sea, con los positivos se encuentra el Doctor Pedro Caballero, pediatra de Unión de Reyes que también está inmerso en esa tarea. Vemos a los pacientes diariamente, las veces que sea necesario y vamos indicando a medida que van aflorando los síntomas lo preciso para cada momento".

Así, paso a paso prestan especial atención al tratamiento, protocolizado según las experiencias de los países que enfrentaron primero la epidemia, y en las que han ido adquiriendo con la presencia de la enfermedad en Cuba.

La doctora jagüeyense Leydi Orosa Sánchez presta servicio en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas.

"Hemos recibido diversos cursos desde que aparecieron los primeros casos, además tenemos protocolos de actuación y manejo de pacientes, y una información actualizada de sintomatología nueva que se ha descrito que nos llega del personal especializado en Higiene y Epidemiología.

"Los síntomas más frecuente son la fiebre, sintomatología respiratoria y dolor de garganta referido por los pacientes. Durante el tratamiento se emplea medicación total y subcutánea en dependencia del cuadro clínico de cada uno".

También en la preparación recibida con anterioridad les advirtieron de la necesidad de mantener la distancia para evitar el contacto con las secreciones respiratorias, la importancia del uso del hipoclorito, conservar las superficies limpias y una herramienta fundamental: el uso del nasobuco, al igual que toda la población, y de manera específica para la función que realizan la protección con máscaras, guantes, sobre batas, botas y gorros. Sin olvidar el lavado frecuente de las manos.

"Lo que más me preocupa de esta enfermedad es su propagación rápida y silente, sin rostro y que ataca a cualquiera que le dé paso con irresponsabilidad. Todos estamos propensos a enfermar. Desde el punto de vista profesional, es una experiencia única, nueva, el manejo de una enfermedad de esta magnitud es algo poco frecuente y que aporta mucho conocimiento y práctica a los profesionales.

Mantener las normas sanitarias es la clave para evitar el contagio.

"Experiencias hay muchas, pero lo que más me ha marcado es la unión de todo el colectivo de trabajo que tiene una única meta: la salud de nuestro pueblo. A la población matancera decirle que necesitamos que se cuiden, adopten todas las medidas de protección, acaten el distanciamiento social, ahí está la clave del éxito. En las casas es donde se ganará esta lucha, en los hospitales vamos a preservar la vida a cualquier precio, pero en el hogar es donde podemos cortar el contagio y ahí está la verdadera victoria sobre el coronavirus".

Y de nuevo logra sorprenderme, pues sus consejos se vuelven tan grandes, otra vez piensa en los demás, en lo que nos corresponde hacer a nosotros, como si ellos, inmensos allí, afrontando cada batalla por la vida, arriesgando la suya, no fueran más que simples piezas de un rompecabeza en el que nosotros somos la clave para la salvación.

Enmudezco ante hombres y mujeres así, y pienso en Martí, y en aquella frase que ennoblece los grandes actos de amor a la humanidad: "Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz".