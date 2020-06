Liam Almeida Torre: “Nunca podemos rendirnos en la lucha contra el cáncer”

La lucha contra el cáncer es una tarea de todos los días.Foto: Cortesía del Proyecto Amazonas de la Esperanza.

Cáncer es una palabra dura en estos tiempos. Para muchos la vida parece algo normal, que encaja a la perfección con nuestros proyectos hasta que la palabra cáncer cae de golpe en una noticia dada por los médicos, familiares o amigos, entonces miles de incertidumbres retumban en la cabeza y encuentran refugio en una sola frase: esfuerzos para prolongar la vida.

El estudiante Liam Almeida Torre es alumno ayudante de Medicina Interna y miembro del movimiento vanguardista de la UCM de Matanzas.

El joven cardenense Liam chocó con la enfermedad de forma muy diferente. Cuando era apenas un niño y sin saber el nombre del padecimiento comenzó a descubrirlo de cerca al ver los cambios en el rostro de su tía materna. La experiencia resultaba igual de impactante pues implicaba conocer el dolor del paciente desde la inocencia y cuestionárselo todo.

Al principio el pequeño no comprendía por qué la veía tan triste, cada vez con menos cabello, con náuseas y vómitos, efectos del tratamiento, y un tiempo después cuando ya ella estaba recuperada físicamente y él soñaba con convertirse en estudiante de medicina, supo que había padecido cáncer de mama.

“Lo que parecía una insignificante bolita en sus senos se transformó en un cáncer de mama. Me cuentan que la noticia fue devastadora, yo nunca supe qué era, solo me decían tu tía está enferma. Un día mientras su hermana la bañaba yo entré y le dije no te preocupes, siempre voy a estar contigo y te voy a cuidar.

Para ella esa frase tan corta y espontánea significó mucho, la ayudó a levantar la cabeza no por orgullo, sino por amor. Todo fue un gran reto, recuerdo que siempre pedía vivir para verme cumplir 15 años, relata el muchacho.

En el calendario hay días especiales dedicados a prevenir diferentes enfermedades, a crear conciencia sobre temas de salud, pero Liam Almeida Torre, estudiante de Medicina de 4to año de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, no espera fechas señaladas para luchar contra el cáncer y visitar a su tía, conversar con ella y hacerla sentir mejor.

“Es una enfermedad que puede comprometer la vida, resulta difícil superar el trauma de verse a punto de morir, tener una cicatriz, perder una mama todo eso tiene gran implicación psicológica. Mi tía ya lleva más de 10 años de operada y mantiene las consultas regulares, comenta.

En el Proyecto Amazonas de la Esperanza, Liam Almeida ha adquirido herramientas útiles para desempeñar su futura profesión. Foto: Cortesía del Proyecto Amazonas de la Esperanza

Tal parece que esta vivencia despertó en él la vocación de salvar vidas y lo impulsó a integrar el Proyecto Amazonas de la Esperanza, iniciativa que le ha brindado la posibilidad de conversar con sobrevivientes de cáncer, conocer sus experiencias, sus temores y sobre todo su fuerza como basamento teórico-práctico y psicológico para saber cómo ayudar a enfrentar mejor la enfermedad a los futuros pacientes.

"En estos tiempos el médico que comunique a una persona que tiene cáncer debe estar dotado de un arsenal de instrumentos psicológicos, que le permitan explicar la circunstancia, cuál es el tratamiento curativo o paliativo. Además debe respetar las pausas y silencios, esos que el paciente necesita para procesar la noticia. El médico debe sensibilizarse, sin perder la calma.

Desde las calles, áreas de salud y a nivel de hospitales todos los años el equipo exhorta al autoexamen de mama y la prueba citológica y mantiene el seguimiento de pacientes con antecedentes de dicha enfermedad. Foto: Cortesía del Proyecto Amazonas de la Esperanza

"La familia es la fuerza que motivará al enfermo a seguir adelante, de hecho cuando hay una situación de este tipo, es el momento de aunar voluntades, incluir al afectado en las decisiones en el hogar y permitirle realizar tareas, que la persona se sienta útil, capaz y reinsertada una vez recuperada.

“Creo que la esperanza es lo último que se pierde, aun cuando se dice que el paciente está en fase terminal, junto al miedo existe un atisbo de fe, nunca podemos rendirnos, se trata de aceptar la situación y afrontarla", resalta el futuro galeno.

Por estos días de distanciamiento, lejos de la universidad, el joven compartió su historia en las redes sociales como una forma de apoyar a quienes se han encontrado en situaciones similares y desde su área de salud ha exhortado al autoexamen de mama, vital en la detección temprana de las anomalías.

Liam también dedica buena parte de su tiempo a otro proyecto investigativo que aborda la promoción y prevención de salud desde la óptica epigenética, con una publicación en la Revista Científica de la UCM de Matanzas.

“Esta ciencia posee escasos estudios en Cuba. Comienza su accionar desde antes del nacimiento y consiste en la acción del medio ambiente sobre la expresión genética. Adquiere importancia por la base genética y epigenética del cáncer a partir del gen BRCA. En lo personal estudio cómo influye en la aparición o no del cáncer, a partir de elementos tan simples como alimentación, hábitos tóxicos y de vida", aclara.

El joven agradece la oportunidad de pertenecer al proyecto porque mediante sus actividades conoces verdaderas heroínas, mujeres que aferrándose a la vida y al amor vencieron o se enfrentan al cáncer.Foto: Cortesía del Proyecto Amazonas de la Esperanza

Sueña con ser algún día especialista en Medicina Interna o clínico. Lleva a un lado del pecho, justo donde se coloca el lazo rosado símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, los momentos junto a su tía y la voluntad de aprender siempre algo nuevo con el fin de dar en un futuro un diagnóstico certero y esperanza ante la más triste de las noticias.