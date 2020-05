Lien y Luna: Para que el arte no perezca

Las redes sociales nos muestran que los artistas no descansan. Es la manera que han encontrado para comunicarse con su público. En las redes sociales el artista nos conecta con su creación y así transmite sensaciones, ideas, imágenes, capaces de conmovernos y lograr una empatía, que la pandemia no puede arrebatarnos.

Los psicólogos han llamado la atención sobre el tema, especialmente como puede influir el aislamiento físico y social que, sin dudas, en las artes se hace más evidente, en algunas más que otras, al no tener un contacto directo con su público. Adaptarse a las nuevas circunstancias, aprender de este instante, y crear desde otra perspectiva, es una lección y también una manera de mantener una óptima salud mental: vencer la incertidumbre, la rutina diaria y esa sensación, de que la Realidad puede aplastarnos al no poder hacer lo que ansiamos.

Por eso, y este es el punto en el que no me callo, no se le debían pedir tantos informes a las agrupaciones y a los solistas, cuando es obvio que los que trabajan, siempre trabajarán; e, incluso, algunos han dedicado tantas horas y días a ello que merecen el respeto de que no tengan que proclamar lo que hacen para engrosar cifras, estadísticas e informes vacíos. O lo que me parece más complejo: para demostrar que son útiles.

A ellas, Lien y Luna, las veo (de lejos) subir las escaleras, en su apartamento en el edificio frente a mi casa. Entrenan, ensayan, crean; lo que han hecho siempre. Ahora aplauden como otros vecinos a los médicos y al personal de apoyo.

Ahora, en la pandemia, como muchos, vencen al interpretar sus piezas, como en uno de sus recitales de antaño. Desde la sala de su casa, ofrecen sus conciertos. A veces Lien sola; otras, Luna como instrumentista, por ejemplo, podemos admirarla en las redes con la obra de su padre Rey Pantoja "Enamorado" que juntas interpretan a capella.

Como ocurre con otros artistas, no escuchan el aplauso del público, lo importante en este instante resultan los links, las veces que se reproducen sus videos.

Este es el último año de Luna Pantoja Rodríguez en la Escuela Vocacional de Arte. En sus vídeos también se manifiesta la vía en que los estudiantes siguen su vida, fuera de la escuela, lejos de los maestros; pero mientras se crea, se aprende. Luna y Lien, madre e hija, cantan y sus voces llegan a nosotros: poesía que rompe el silencio