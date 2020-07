Liennys: ¿en el sendero de las Grandes Maestras?

La pequeña reina jagüeyense (derecha) en el Mundial de Santiago de Compostela, España, saluda a su contrincante (gorro rojo sobre la cabeza). (Fotos: cortesía de la familia)

¿Será Liennys Ferrer Naranjo un prodigio del ajedrez? No pocas veces me lo he preguntado desde que conociera de su fructífero andar por el juego ciencia en sus escasos nueve años de vida.

No me considero una autoridad para afirmarlo o negarlo, pero me atrevo a manifestar que pocas niñas cubanas a su edad atesoran su caudal de éxitos en importantes certámenes de ajedrez, ya sean nacionales, internacionales y mediante el sistema online. Esto último por la pandemia del nuevo coronavirus, la Covid-19.

Ha sentado cátedra en salas y países, por su inteligencia, conocimientos y habilidades, destrozando no pocos sueños de aspirantes al triunfo.

Generalmente seria, de comportamiento tranquilo y mirada serena con sus lindos ojos verdes, la pequeña ajedrecista concluyó el cuarto grado en la escuela primaria Tamara Bunke, de la citada localidad sureña.

Natural del poblado de Jagüey Grande, es fruto del pujante desarrollo de este deporte en la tierra del genial ajedrecista José Raúl Capablanca, de quien es fervientes admiradora y estudiosa de sus partidas.

Al igual que el campeón mundial, Liannys aprendió a mover piezas a los cuatro años de edad, cuando visitaba a su tío paterno Yennedy, quien jugaba con vecinos y amistades de paso.



El juego la atrajo, observaba los movimientos de las piezas. Un día la sentó frente a él y este le indicó cómo hacerlo con peones, caballos, alfiles y majestades. Aprendió hasta llegar a vencerlo. En otras ocasiones ella inclinaba el rey. Dejaba muñecas y demás distracciones por el juego de los escaques. Muchas veces la apartaban del tablero para que se recreara de otras formas”.

En la amplia sala del hogar, Aliernnis y Gennadys, sus padres, quiebran el silencio. Describen particularidades de su único retoño. La niña la ayuda en la cocina, crea recetas, de dulces sobre todo: merengue, torrejas, etc. Su progenitora es licenciada en Elaboración de Alimentos. Él, supervisor en perforación de pozos de petróleo.

Liennys junto a sus padres y el profesor Noel Martínez (extremo derecho).

“Luego del aprendizaje inicial con el tío, ella matriculó en la academia local, guiada por del profesor Nelson Medina. Dos años después, en el 2018, la tomó en sus manos el maestro Nacional Noel Martínez”.

Vencida la lógica timidez inicial, la pequeña trebejista asume protagonismo en la escena. “Con él amplié aprendizaje y conocimientos: aperturas, ataques, defensas, medio juego, cierres, etc”.

Realizo un enroque, ataco al verla más relajada. Manifiesto interés por llegar al punto neurálgico del encuentro: participación y resultados.



“Hace uno días, el 28 de junio, finalizó el Grand Prix online, categoría sub-12, con 173 participantes de Cuba, México, Brasil, República Dominicana y Ecuador, que gané tras dos meses de jugar jueves y sábado de 2:00 pm a 6:00 de la tarde, con 70 partidas celebradas, de las que me impuse en 57, entable tres y perdí 10. Acumulé 58,5 puntos, y esto me permitió obtener el primer lugar".

Justo es significar que los patrocinadores del Grand Prix premiaron a la trebejista con 2,5 megabyte, unido al reconocimiento público, a lo que se unieron muchos de los participantes.

“Agradezco el apoyo bindado por mi profesor Noel Martínez durate lo entrenamiento de preparación para esa justa”.

Otro éxito de nuestra entrevistada sobrevino en el Torneo Nacional Pioneri onlinel, sub-10, celebrado el 14 junio.

Estuvo organizado por la Comisión Nacional de Ajedrez, el Gran Maestro Aramís Álvarez y el maestro internacional Rodney Pérez, ambos entrenadores de los equipos nacionales femenino y masculino, respectivamente.

“Participé anteriormente en los torneos Carlos Torres y la Copa Independencia, en México, con niños de distintas edades y categorías, incluidos coterráneos”, agregó. Calló que ganó las tres veces que acudió a la primera de estas justas, y se ubicó segunda en la otra, incluso ante rivales de mayor edad.

Además de conquistar el máximo pergamino en los últimos tres Campeonatos Nacionales sub-10, con partidas clásicas, Liennys se coronó campeona en el Torneo Centroamericano y del Caribe, de noviembre-2019 en Tegucigalpa, Honduras, donde le otorgaron la condición de candidata a Maestra FIDE, con ¡ocho años!.

“Me preparaba para el de este año, pero el coronavirus lo impidió”, y no podrá sumar nuevo puntos para completar la norma.

Las capitales de Rusia y Bielorrusia, Moscú y Minsk, así como la ciudad de Santiago de Compostela, España, también vieron jugar a esta pequeña émulo de Capablanca, quien tiene a su haber, asimismo, un Mundial de partidas rápidas y blix, en la segunda de esta naciones, con un decoroso 34 lugar entre 84 atletas de su categoría sub-10, sobre todo europeas.

Luego de la partida con la rusa Olesya Fedorova (chaqueta naranja).

Allí derrotó a Polina Basova, de Ucrania, líder del Elo (ranking) entre todas las participantes, y a Olesya Fedorova, de Rusia, quien estuvo cerca de la medalla de oro pero, al perder con Liennys, cayó al tercer lugar.

Enfrentó, además, a los GM matanceros Reynaldo Vera y Yusnel Bacallao, en simultánea online, y en igual sistema a la también GMW Yanira Vigoa, y la venció por tiempo.

Quien dice ser fan de Lisandra Ordaz, reconocida jugadora pinareña, habla de querer ser médico pediatra o geriatra, “Para cuidar niños o abuelitos, curarlos y cuidarlos. Para ello seguiré siendo buena estudiante, sobre todo de Matemática, mi asignatura preferida. ¿El ajedrez?, lo quiero más que a las muñecas”.