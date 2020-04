Lluvia, sí, con higiene y protección

La lluvia brindó un matiz diferente a la jornada.

Ayer fue un día diferente, al menos para quienes residimos en la parte alta de la ciudad yumurina, porque la presencia de la lluvia brindó un matiz diferente a la jornada y, en particular, a la tarde, pues la Naturaleza brindó su manto de “llanto” a la faz de la tierra, para hacerla menos tensa y apesadumbrada en medio de una crisis de pesares por la que atraviesa la sociedad, enfrentada a una terrible pandemia.

En circunstancias diferentes, en épocas pasadas, ‘el agua del cielo’ habría sido mejor recibida, porque la tierra, sedienta al máximo, bebería de esa fuente con avidez. Y no dejó de hacerlo, solo que ahora ronda entre las personas la sombra del mal que nos agrede, y contra el cual solo la sensatez y el respeto por uno mismo y por los demás, es capaz de obviarlo.

No obstante, a pesar de todo, y que no es el primer aguacero de un mes de mayo por venir, hubo besos de agradecimiento, sobre todo en momentos en que se precisa de alimentos, y los cultivos no se satisfacen solo con el riego del agua tratada o no, y organopónicos y huertos que circundan la ciudad de Matanzas recibieron con agrado estas abundantes gotas del líquido enviado desde lo alto.

Si la lluvia aporta al llevarse suciedades, entonces que el cielo se desborde cada día cual manantial incontrolable.

Ahora bien, todos debemos cumplir las medidas orientadas por la más alta dirección del país y por los especialistas del Ministerio de Salud Pública, y solo salir de casa en casos imprescindibles.

El anunciado “pico” será corto en la medida en que cumplamos las orientaciones: el uso del nasobuco, la higiene personal y familiar, y las demás prevenciones sanitarias. Esto contribuirá a preservarnos como lo más importante de la naturaleza misma.

Que llueva, sí, mucho, para que frutos y demás alimentos nos proporcionen el sustento diario, pero para disfrutarlos hay que protegerse al máximo, y recordar que cualquier descuido pudiera ser lamentable.