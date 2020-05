Los cocineros también son héroes en la batalla contra la COVID-19

Oscar Hernández Acosta es cocinero en el sector del turismo. Hoy trabaja en el Hospital Mario Muñoz, de Matanzas, y de este modo siente que aporta a su país en el enfrentamiento a la pandemia. Foto: Edgar Moraga

Treinta años de trabajo en el mundo de la cocina y una medalla al mérito culinario no le arrebatan la modestia a Oscar Hernández Acosta. Él es uno de los trabajadores del turismo reincorporados a otras áreas debido a la COVID-19. Por estos días ejerce como cocinero en el Hospital Mario Muñoz, de Matanzas, donde se atienden a pacientes positivos al nuevo coronavirus.

“Era segundo jefe de cocina en el Hotel Palma Real del balneario deVaradero. Cuando cerró la institución, me acerqué voluntariamente a la dirección de este hospital para ofrecer mis servicios. Me realizaron todo el proceso y me aceptaron, por lo que ahora brindo mis modestos esfuerzos en la cocina de este hospital”, comentó el chef.

Integrante de la Asociación Mundial de Chefs y Miembro federativo de la Asociación Culinaria de la República de Cuba, Oscar confiesa: “ya no siento temor de trabajar en este centro hospitalario, más bien estoy orgulloso de contribuir con quienes lo necesitan”.

“Mi compromiso con los médicos y los pacientes es que se sientan bien atendidos, intentar que la comida les llegue con la mayor calidad posible y regalar lo que sé hacer mejor: cocinar”.

Foto: Edgar Moraga

Su emoción se hace evidente durante nuestra conversación, al relatar cómo esos médicos a los cuales alimenta, lo aplauden en señal de agradecimiento por su labor. “¿Qué mayor reconocimiento necesitaría?… Ninguno”, expresó.

Él es uno de esos héroes anónimos que también merecen el aplauso del pueblo cubano. (Por Annia Díaz Báez)