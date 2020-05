“Los talentos no progresan solos”, dice Jemmott

Su andar como atleta por el baloncesto cubano devino época maravillosa por la cantidad de aficionados que acudían a respaldarlo a él y demás jugadores de aquella selección que mostró calidad y cosechó victorias en cuantas canchas se presentaba. Allen Jemott Duquesne, La Máquina, no requiere de más presentación.

“Soy fiel seguidor del programa que conduce el doctor Francisco Durán García, y, como tal, cumplo, junto a mi familia, las indicaciones dadas por él y nuestros principales dirigentes políticos y gubernamental. Protejo a mis pequeños Allens Junior y Harlen Wilfredo, así como a mi esposa Yanet Sánchez. Ni visita recibimos para salvaguardarlos”.

En la actualidad el ahora entrenador de la selección nacional femenina, y últimamente de ‘préstamo’ en Pinar del Río en igual función, repasa los conocimientos y se instruye durante la estancia en casa.

“Mis muchachas siguen las indicaciones dictadas antes de salir de allá, al menos para mantener la forma física y recalcar aquello que por sus condiciones puedan hacer en lo técnico.

"Tras movimientos realizados en los equipos nacionales, ahora trabajo con el licenciado Margaro Pedroso y los también preparadores Ernesto Braille y Osmel Claro, excelente colectivo, y me ubicaron con las chicas, y luego en el Occidente del país, pero como entrenador estaré donde me sitúen.

“Además, si no estuviera con las pinareñas, sería chequeador en diversas sedes, que no es lo ideal para mí porque estoy en el período de formación como preparador”, asegura.

Al comentarle que en Matanza no hay baloncesto femenino en la élite, respondió. “Trabajé aquí con el masculino con buenos resultados: dos quintos puestos y un pase a los Play Off.

“Si no tenemos baloncesto femenino al más alto nivel se debe a no hay mayor rigor en el territorio, porque sí hay atletas escolares y juveniles, con buenos técnicos, el problema está en el lapso entre este último nivel y la primera categoría. Debe analizarse profundamente por qué se pierden las basquebolistas a partir de ese momento. Los talentos no progresan solos.

“Hubo equipos hace unos años, y buenos. Ahora se impone rescatar a nuestros jóvenes talentos. Esta es una labor de todos, directivos y entrenadores. Quisiera estar aquí, en mi tierra, en la entrega de conocimientos y experiencias, pero sin ellas nada puedo hacer”, afirma.

Explicó que su última presentación como mentor del quinteto masculino local se debió a una oportunidad dada por la comisionada nacional Dalia Henry, pues lo habían llamado desde mucho antes desde la preselección cubana, pero insistió y le permitieron quedarse hasta concluir el certamen.

Natural de Pedro Betancourt, tierra de basquebolistas como Beatriz Perdomo, Regla Hernández, Ernesto Martínez, Julio “El Bolo” Rodríguez y José Luis Díaz, entre otros, y técnicos como José R. Álvarez (Pepín) y Víctor Sotomayor, Allen asegura que se siente más cómodo en la faena con las féminas.

Hay pesar porque las cubanas no obtuvieron el boleto clasificatorio olímpico al caer por solo tres puntos (85-82) ante Puerto Rico. Lamentó, además, que Matanzas solo posea a Yuniskel Molina en el equipo de lujo nacional. “Esto obliga a redoblar el trabajo en todos los niveles cuando el coronavirus no sea más que un mal recuerdo, si nos cuidamos todos por igual”.