Martí: 125 años después aún lo necesitamos

Los matanceros recordaron en un acto sencillo la caída en combate de El Apóstol.

Tal vez se piense que en los tiempos de crisis que vivimos donde el Covid-19 amenaza la concepción de mundo y humanidad que hemos aprehendido hasta ahora, no constituye un momento apropiado para homenajes; no obstante, ante las dificultades se impone dirigirnos al más universal de los cubanos, aquel que supo comprender su época y no solo eso, sino volverla poesía en sus texto y con su vida. Y de él debemos beber todos cada día.

Los matanceros recordaron este miércoles 19 de mayo el aniversario 125 de la caída en combate de José Martí en un acto en composición reducida en el Parque de la Libertad que contó con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el municipio, además de otras personalidades relacionadas con el estudio de la labor de El Maestro.

En un encuentro que resultó sencillo, diferente hasta cierto punto por la poca asistencia y los nasobucos que le cubrían el rostro a los presentes. Sin embargo, a veces la fastuosidad no resulta imprescindible para recordar a grandes hombres que normalmente los caracterizó la humildad y el desprendimiento, el solo acto de mostrar respeto y no permitir que su legado muera es suficiente.

En las palabras centrales Yosveny Verdeal, Presidente del Consejo de Defensa Municipal dio a entender que, aunque vivimos en una situación excepcional por la pandemia aún continúan los mismos retos históricos que advirtió y avizoró el Apóstol desde el siglo XIX: la necesidad de una América unida, la lucha contra las ansias imperialistas del vecino del norte y la Patria, como el altar al que se deben todos los pueblos.