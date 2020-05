“Más posibilidades para el talento local”, dice Fernando Sánchez

Considerado un caballero dentro y fuera del estadio por el respeto que profesó al público y al béisbol, Fernando Sánchez González pertenece a la constelación de los grandes peloteros cubanos de todos los tiempos.

Sin que atrajera por su idiosincrasia alegre o jaranera constante, sí se distinguió por su calidad y rendimiento deportivo, al extremo de ocupar una de las primeras posiciones en la ofensiva de por vida en Series Nacionales (SNB).

No obstante su parquedad, se granjeó la admiración de compañeros de equipos, técnicos y aficionados. Sus batazos sólidos y las cogidas en los jardines –el izquierdo como habitual–, levantaban de los asientos a miles de espectadores, dentro y fuera del país, pues desde su debut en el Cuba –Juegos Panamericanos de México-75–, no se le pudo quitar el guante hasta su retiro, tras 23 SNB, en las que promedió para 307.

Llegar a la preselección le costó consagración porque, asegura, “era dificilísimo sentar a Armando Capiró, Fermín Laffita y a mi hermano Wilfredo.

“Las lesiones hicieron mella en mí, me alejaron de la preselección nacional y de mis Henequeneros, equipo este con el cual ganamos las Series Nacionales 1990-1991, con el inolvidable Gerardo ‘Sile’ Junco como director. También participé en 19 de la 20 Series Selectivas. Quise llegar a 25 SN y a 300 jonrones, pero no pude”, recuerda.

Las actuales circunstancias no pasaron por alto en el diálogo, por lo que Fernando explica que “sigo las indicaciones de nuestros dirigentes y personal de Salud: quedarme en casa y cuidar de la esposa, las hijas y nietos, para evitar el coronavirus. Y para nuestros peloteros de los Cocodrilos de Matanzas mis más afectivas felicitaciones, y que se cuiden, que se mantengan activos en el patio, la sala o en otros lugares, pero seguros”.

Al abordar un tema de suma importancia para el béisbol en la provincia, la voz de Fernando adquiere un matiz grave:

“Me duele, como a otros entrenadores matanceros con muchos años en esta labor, que numerosos talentos locales no estén en la Serie Nacional; unos porque no los incluyen y otros porque partieron al no tomárseles en cuenta. No estamos satisfechos porque sabemos cuánto cuesta forjarlos en la Academia Provincial del estadio Palmar de Junco (Monumento Nacional) y no nos representan.

“Todo lo contrario, la mayoría de los que militan en el equipo grande son de otros territorios, importados. Como atleta y Gloria Deportiva veo con honda preocupación la pobre salud actual de nuestra pelota natural”, expone.

En esta reflexión expuso los casos del jardinero Dariel Polledo y Roberto Álvarez, este último hijo del exlanzador zurdo del mismo nombre, al que solo se le emplea como corredor. Talentos que no han podido jugar como regulares en los últimos años, todo lo contrario a cuanto ocurre con los llegados de otros territorios.

Sobre la atípica campaña provincial última dijo que la ausencia de seis peloteros regulares mermó la calidad del equipo municipal matancero que dirige. “Pero estoy satisfecho con cuanto hago por el béisbol, por su desarrollo, es nuestro deber de matancero”.

Fernando Sánchez también recordó cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz le otorgó el título de Gloria del Deporte, al regreso del juego triunfal ante los profesionales del seleccionado Orioles de Baltimore, a donde asistió como invitado especial. “Fue en la acto de la escalinata de la Universidad, en el que dijo que es un reconocimiento que había que ganárselo en todos los deportes con disciplina y entrega”.

LABOR OFENSIVA DE FERNANDO EN SNB

VB H CA D T HR CI 7204 2215 1226 338 65 280 1236