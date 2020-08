Matanzas 50 días sin COVID-19; pero el riesgo está latente

Luego de 50 días sin presentar casos positivos a la COVID-19, la provincia de Matanzas percibe el alto riesgo de contagio, a partir de las constantes visitas de habitantes de otros territorios a las playas y centros recreativos de Varadero, Ciénaga de Zapata y la ciudad de Matanzas.

En tal sentido continúan vigentes todas las medidas que se incluyen en la fase tres de la etapa recuperativa pos COVID-19 en la provincia, especialmente en las playas, y entre ellas sobresale Varadero, el principal polo turístico del país con la visita de alrededor de mil visitantes de La Habana todos los días.

Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas y vicepresidente del Consejo de Defensa (CD) expresó hoy que vienen muchos bañistas a la Península de Hicacos, tanto en autos ligeros como en transportes colectivos, y llamó a no ceder ni un milímetro en la vigilancia y control para evitar que aparezca un contagio.

En las instalaciones turísticas del balneario, realizan pesquisas activas, observan las medidas higiénico-sanitarias; pero hay que enfrentar a los irresponsables, no hay casos del virus SARS Cov-2 en la provincia, no hay en Varadero, no tenemos casos ocultos, eso es imposible; lo que hay es disciplina y control, eso sí tenemos y hay que seguir, dijo.

Ismary Hernández Pérez, delegada del grupo Gran Caribe en la provincia de Matanzas, comentó a la ACN que las instalaciones que representan a ese grupo mantienen el control estricto de vigilancia epidemiológica, la toma de temperatura, los pasos podálicos, desinfección de manos en varios puntos de los hoteles y la comunicación constante con los clientes.

Contamos con personal médico, de enfermería y epidemiología, ellos son los encargados de explicar a los clientes la necesidad de mantener el distanciamiento, del uso del nasobuco en espacios públicos y en el trayecto hacia la playa, se puede disfrutar de las bondades de la segunda mejor playa del mundo con disciplina, acotó.

También los hoteles de Cubanacán abiertos en la Península de Hicacos cumplen con los protocolos establecidos y lo más importante es no bajar la guardia, aseguró Ibia Betancourt, directora del hotel Bella Costa, el cual mantiene en este verano un índice de ocupación elevado.

Cubanacán presta servicios, además del Bella Costa, en los hoteles Sol Palmeras, Tuxpán y Brisas del Caribe, y en el Royalton Hicacos solo se ofrece la modalidad de pasadías con buena aceptación por los visitantes. (Por Bárbara Vasallo Vasallo)