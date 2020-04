Matanzas: Sobrevivientes de la Covid-19

• Tras recibir el alta médica del Hospital Militar Mario Muñoz Monroy, de la ciudad de Matanzas, un grupo de personas de distintas edades que sobrevivieron a la Covid-19 permanecen en sus casas aisladas, como establece el protocolo. Girón te propone conocer las vivencias de pacientes que compartieron la misma sala de la Zona Roja y exhortan a que sigan sus consejos para que no vivan en carne propia los desmanes del nuevo coronavirus.

Irene Zeida Escobar Cabezas, de Matanzas: “Soy hipertensa y diabética, estaba segura del riesgo que corría”

Irene Zeida ya está fuera de peligro en casa, gracias a la atención de los médicos.

Irene Zeida tiene 56 años de edad y dice que a estas alturas no tiene ni la más mínima idea de cómo se contagió, asegura que siempre estaba pendiente de la higiene del hogar y salía de casa con poca frecuencia.

Inicialmente pensó que la tos, los dolores de cabeza y de garganta eran una falsa alarma, ¿con tantas personas en el mundo le tocaría a ella esa enfermedad de la que todos hablan?, se preguntó a sí misma una y otra vez. Pero la prueba realizada le demostró que ya formaba parte del grupo de afectados.

“Me sentí muy culpable ante la posibilidad de haber contagiado a otros en mi barrio y a los seres más cercanos a mí (esposo, hermanas, sobrinos), porque tuve contacto con muchas personas, las cuales mencioné en mi lista de contactos para evitar que se creara una larga cadena y fuera peor la situación.

“Fue una experiencia muy fuerte, soy hipertensa y diabética, estaba segura del riesgo que corría, sabiendo que la enfermedad no tiene una vacuna y que no hay tratamiento específico. En mi caso mantuve una evolución estable, pero sé que todos no corremos la misma suerte, cualquiera puede complicarse y más si es un adulto mayor y tiene este tipo de padecimientos”.

Cuenta que el virus suele ser muy persistente. En la sala del hospital casi todos los que coincidieron con ella ya están de alta, solo algunos quedan hospitalizados al dar positivos a la Covid-19 por tercera vez y llevan más de 20 días en el hospital.

“Para evitar esos malos ratos debemos cumplir a cabalidad todas las medidas orientadas por nuestro gobierno, sobre todo los jóvenes que tienen menos conciencia del riesgo, también la familia y amigos que los rodean, aplazar las fiestas y paseos”.

Gracias a los cuidados médicos que tuvo ahora respira en calma en casa y cumple con su medicación. “Hoy en día chequean mi salud hasta que me vuelvan a hacer la prueba, la enfermera de la familia me pone las inyecciones y tomo unas pastillas muy grandes, son muy fuertes”.

Anitsy Gómez Oduardo, de Cárdenas: “Tomen distancia y conciencia”

La joven Anitsy fue la primera matancera diagnosticada con la Covid-19 y la primera en recuperarse.

Anitsy Gómez contrajo el virus en Guyana. Arribó a Cuba sin apenas imaginarse que portaba el virus, en casa tuvo “fiebre, un vapor caliente entre la garganta y la nariz, algo no común”, así que decidió contárselo al médico de su consultorio. Entonces, la aislaron, le realizaron los análisis y dio positivo.

“Primero fue muy doloroso saber el resultado del diagnóstico, mis pensamientos fueron hacia mis hijos y mi esposo, a pesar de las precauciones desgraciadamente este último también fue positivo a la prueba. Llegué sola al cubículo, allí el tiempo transcurrió lentamente, luego se fueron incorporando más y más pacientes”.

Contrario a lo que esperaba le llamó la atención cómo las camas se llenaron rápidamente, eso dice mucho del gran poder de propagación del virus en la calle por un simple contacto.

“Quiero trasmitirle a la población que, por favor, usen el nasobuco, que traten de quedarse en casa todo el tiempo posible y si van a comprar alimentos tomen distancia y conciencia porque hay muchas personas asintomáticas o que supuestamente presentan un simple resfriado y contagian sin saber que tienen el virus”.

“Al pasar 15 días y dar negativo el examen me mantuve en aislamiento en casa, los niños no están conmigo, su tía los cuida. Hemos tomado todas las precauciones para que todo salga satisfactorio. Ya estoy de alta epidemiológica, pero continúo al cuidado de mi esposo que sigue con medicamentos.

“Nunca me había enfrentado a algo como esto. En las noches tengo pesadillas, me desvelo. Quedé traumatizada con las medidas de higiene, tengo la sicosis de andar permanentemente con un pomo con cloro para estar tranquila. En cuanto pase todo tengo cita con el psiquiatra. Las personas me escriben en Facebook que me cuide y yo digo, cuídate tú porque es bien crítica la situación”.

Yenifet Bustamante Hernández, de Santa Marta: “Lo primero que mi hija me dijo fue ¿mamá, ya te puedo dar un abrazo?”

Yenifet y la pequeña Vanessa, ambas fueron positivas a la Covid-19 y disfrutan estar de nuevo juntas en casa.

Después de 26 días de ingreso a Yenifet Bustamante le dieron una buena noticia, casualmente el mismo día de su cumpleaños: ya podían regresar a casa. Confiesa que en ese preciso instante le cayó un aguacero de preguntas de su niña Vanessa, por suerte estas sí eran más fáciles de contestar.

-¿Mami es de verdad? ¿Ya estamos bien? ¿Ya te puedo dar un abrazo?

-Sí, mi amor- respondió ella y la llenó de mimos.

Ese maldito virus le quitó por un tiempo las caricias, los besos, las cosquillas que habitualmente le hacía a Vanessa. “Mejor que nunca hubiese entrado a nuestras vidas” -pensó- pero ya que llegó y lo vencieron con la ayuda de los médicos, se merecían un premio.

Cuando puso sus pies fuera del hospital y vio la luz del sol de frente respiró hondo, como nunca antes, entonces apretó la mano de Vanessa y sintió una especie de alivio.

“Desde que supe que teníamos el coronavirus todo fue un susto grande, temía por mi hija, por mis padres, e incluso por todas las personas que conocí en el hospital, no quería contagiar a los médicos y enfermeros, sabía que corrían ese riesgo, ellos se convirtieron en nuestros amigos”.

Yenifet se despidió del personal de Salud sin conocer sus rostros. Ojalá la gente tome conciencia, todo termine pronto y puedan regresar con sus familias- les dijo. Luego se montó con la niña en el carro que la esperaba y volvió a su barrio.

“Fue el mejor cumple. Los vecinos me recibieron con aplausos desde lejos, por supuesto. Dentro de casa celebramos en familia el estar vivas y tener otra oportunidad de valorar a las personas que queremos, nos dimos cuenta que lo único que importa es disfrutar a plenitud estos momentos, en compañía de tus seres queridos, por eso debemos cuidarnos siempre”.

“Ahora aprovechamos el tiempo para repasar Matemáticas, también jugamos dominó, jugamos a las casitas, nos arreglamos un poco: nos pintamos las uñas, cantamos, bailamos… somos felices, ¿qué más se puede pedir?”.