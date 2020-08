«Me siento orgulloso de estar aquí y ayudar a quien lo necesite»

Desde hace unas semanas Noel arribó a Sao Tomé y Príncipe, en África, como parte de una brigada del contingente para combatir la Covid-19 como hizo meses antes en su provincia natal. (Foto: cortesía del entrevistado)

Quizás un sueño infantil de salvar vidas alrededor del mundo fuera el impulso para convertirse en el hombre que es hoy. Si mantener saludables a sus semejantes es el mayor deseo, proteger a los infantes de cualquier enfermedad se convierte en logro mayor. Uno de los pediatras más queridos y admirados de Jagüey Grande deja su impronta no solo en su tierra, sino más allá de las fronteras. Noel Rodríguez, se convierte así en otro héroe que ni la Covid-19 pudo frenar.

“Mi primera misión fue en el año 2009 y se extendió hasta el 2011. Estuve en Bolivia y me aportó mucho como profesional y ser humano. Tuve la dicha de visitar La Higuera, sitio donde asesinaron al Guerrillero Heroico, y resultó ser un lugar impresionante. Cuando lo recorres sientes que tiemblas, es realmente una experiencia única de lo más profundo de la selva boliviana”.

En 2019 comenzó otro capítulo de su vida. Inicia su decursar por la Brigada Henry Reeve y junto a 40 compañeros de profesión arriba a Mozambique para apoyar a la nación luego de sufrir las consecuencias de un huracán.

“Tuvimos un centro de operaciones en un hospital de campaña salvando la vida a cientos de niños que esperaban la atención cubana desde la madrugada”.

Sin embargo el reto mayor sin dudas ha sido enfrentarse a una enfermedad nueva, de la que aprendía cada día, intentando cometer el mínimo de errores posible. No pudo resistirse al llamado de luchar sin descanso por la vida, por la salud.

“Desde finales de marzo comencé a trabajar en el Hospital Militar Mario Muñoz. Un reto inmenso en mi carrera. Fueron días intensos, de mucho esfuerzo. No puedo decir que no existió temor, ese que sentimos los que nos enfrentamos a situaciones nuevas. Trabajar siempre sin horarios, cuidar tu salud para no contagiarte, así como brindar atención médica a los niños y seguridad a sus padres, porque a pesar de que en la edad pediátrica la pandemia se manifiesta diferente a los pacientes adultos, necesitan de esa información de que todo estará bien.

“Enseñanzas miles. En primer lugar participar en el primer parto que se realizó en el Mario Muñoz a una paciente sospechosa de Covid-19 junto al doctor Ramsés Isaac Marrero, trabajar con un colectivo de profesionales competente en todos los sentidos, y lo que representó combatirlo teniendo en cuenta la situación internacional, orgulloso siempre de nuestro sistema de salud bien estructurado y con capacidad para enfrentar cualquier desafío, me impulsaron a batallar sin descanso”.

Desde hace unas semanas Noel arribó a Sao Tomé y Príncipe, en África, como parte de una brigada del contingente para combatir la Covid-19, como meses antes realizó en su provincia natal.

“Este por supuesto que representa un momento de grandes oportunidades, sobre todo para brindar mis servicios y conocimientos a este pueblo que lo necesita. Han sido más de 15 días de mucho trabajo, pues existen incontables problemas en su sistema de salud. Mi tarea como pediatra es muy difícil principalmente con la neonatología, la alta morbilidad de partos pre término y otras situaciones que surgen, pero que le ponemos empeño y corazón para salvar la vida de los niños, que es al final nuestra principal meta. “Me siento orgulloso de estar aquí y ayudar al que lo necesite sin importar fronteras ni enfermedades, aunque eso signifique poner en riesgo nuestra propia vida”.