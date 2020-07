Mesa desabastecida: tras la pista de un culpable

(Foto: Reidel Gallo/Escambray)

Desde hace varios años el Ministerio de la Agricultura ha trazado diferentes estrategias para llevar a la mesa de cada cubano una variedad de productos en cantidad y calidad correspondientes. En el caso de la provincia de Matanzas, a pesar de poseer tierras muy productivas los yumurinos sienten la ausencia de ciertos alimentos.

El balancista por excelencia, la Empresa Provincial de Acopio, durante la etapa de mayores riesgos de pandemia, realizó la entrega de varios módulos agropecuarios por núcleo compuesto por 15 libras (lb) de diferentes productos. Le otorgaban así la posibilidad de adquirir un número de hortalizas, viandas y otros durante la difícil etapa.

“En todos los territorios Acopio tuvo un papel fundamental pues tratamos de llegar a todos y cumplir con el pedido que hace La Habana. Y digo intentamos satisfacer porque cumplir es una tarea difícil. Además de poner los alimentos en el mercado tuvimos una estrategia de trabajo de mantener el consumo social, es decir, lo destinado a los centros de salud pública, educación y otros que comprendió más de 30 centros de aislamiento”, explicó Amaury Infante García, director de Acopio Provincial.

Sin embargo la situación actual deja insatisfechos a los consumidores. La poca presencia de productos imprescindibles en las placitas de todo el territorio yumurino preocupa a quienes “hacen magia en la cocina”. Al respecto, Infante García respondió a Girón sobre el desabastecimiento.

“Actualmente, Matanzas necesita 9 mil toneladas de productos agrícolas para satisfacer la demanda del autoabastecimiento y además, se destinan alrededor de 600 para cumplir con el consumo social. El autoabastecimiento municipal constituye una de las preocupaciones del pueblo pues por diferentes vías se ha informado que la provincia cuenta con más de 20 lb per cápita, y las personas se cuestionan: si no han comprado viandas u hortalizas, ¿cómo es que se llegan a las 20 lb?

Efectivamente, en la provincia de Matanzas se expenden hoy por persona más de 20 lb de alimentos. Sin embargo, no se encuentran distribuidos de la misma manera a la que estaban acostumbrados los consumidores, pues anteriormente se encontraban compuestos por 10 lb de hortalizas, 3 de frutas, 2 de granos y 15 de vianda.

“La principal queja es que no se encuentra ninguna vianda, aspecto que constituye un gran problema en la provincia. Para lograr el nivel de autoabastecimiento al que se aspira se necesitan dos esenciales: la yuca y el plátano. Estos productos garantizan que exista estabilidad en el mercado, a pesar de ser producciones de ciclo largo. Somos una provincia alta productora de frutas como la piña, la frutabomba y el mango, pero ¿qué sucede con la per cápita? Que los números están desfasados, esto significa que de 3 lb que debemos entregar de frutas hoy estamos entregando 8, incluso existen municipios que consumen hasta 9 lb, por lo que se desfasa el sistema de autoabastecimiento. Entregamos hoy más de 20 lb, pero no se encuentran bien distribuidas”.

Resulta común arribar a los mercados con esperanza de encontrar hortalizas o viandas, de gran demanda en la población y que se encuentran entre las producciones de mayor dificultad; y cuando no se encuentran lo más lógico es culpar a Acopio.

“Para entender la situación actual tenemos que regresar al mes de septiembre de 2019, cuando el país adoleció de una gran afectación con el combustible por lo que más del 70 por ciento de los campesinos que utilizaban maquinarias para realizar sus labores fueron obligados a frenar sus producciones, es decir si dejamos de sembrar plátano al transcurrir 10 u 11 meses no podremos disfrutar de ellos.

“Además, la población de nuestra provincia tiene particularidades. Solo en la ciudad de Matanzas viven más de 160 mil habitantes y en Cárdenas, la segunda más poblada, más de 145 mil, por ello resulta tan difícil el autoabastecimiento en estos dos territorios principalmente. Y si a ello le agregamos que enviábamos a la capital 200 toneladas (ton) de comida mensualmente, y en el mes de julio recibirán 400 ton más de lo acostumbrado que constituyen la per cápita de dos municipios en esta provincia, nos produce también un desabastecimiento en el mercado.

En este momento, hasta el cierre del día 16 de julio la provincia se encontraba en 13 lb per cápita, distribuidas en 4.1 de frutas (de las 3 establecidas), 1.2 de granos (de las 2 correspondientes), menos de 6 hortalizas (de 10), y 4.3 de viandas (de las 15 acostumbradas). En este programa de autoabastecimiento deben existir más de 21 productos integrado por al menos 5 variedades de viandas como mínimo, 10 de hortalizas, 5 de frutas y 4 de granos, contando en la actualidad solo con cinco.

Con respecto a la relación que se establece con los carretilleros y sus productos, Infante García explicó que “dentro de las estrategias que se implementarán próximamente en el país se encuentra el advenimiento de otras formas de comercialización”.

“Se compara siempre nuestro trabajo con los carretilleros, quienes fueron creados como parte de una estrategia de la Revolución, y que resolvió un problema en su momento. Sin embargo, constituyen otra forma de comercialización que no se rige por nuestro sistema, y el principal problema se encuentra en las indisciplinas, sobre todo las relacionadas con el precio, aspecto que deben revisar las personas correspondientes de cada territorio. ¿Qué nos corresponde hacer?, fortalecer a Acopio, mejorar un grupo de deficiencias que tiene nuestro sistema empresarial, y sobre todo sembrar más para disfrutar de mayores y mejores producciones.

“Dentro de los inconvenientes se encuentra la demora en comprar o pagar a un campesino que prefiere entregar su cosecha a terceros, pues contamos con 30 días para realizar dicha acción, pero el carretillero la realiza al momento y a precios estimulantes con los cuales no podemos competir”.

Mientras esto ocurre, los matanceros continúan sufriendo los elevados precios de quienes intentan enriquecerse con las carencias, y las consecuencias, entre otros, del bloqueo económico impuesto a la Isla y la capacidad de algunos trabajadores de las UEB de los territorios para acopiar lo que realmente se necesita en la mesa yumurina. Si ya conocemos las deficiencias, apliquemos entonces las medidas correspondientes para lograr la satisfacción de los consumidores, que es en definitiva, lo más importante. (Arletis Arango Oña)