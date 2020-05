Ministerio de Salud Pública: Cuba reporta 13 nuevos casos Covid-19

Se reportan 13 nuevos casos de Covid-19 en Cuba.

Con la presencia del doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Minsap, inicia la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la Covid-19 en Cuba.

Preguntas de la Prensa

El doctor Durán explicó que buscó información sobre la ingestión de alimentos con propiedades alcalinas que suben el ph del cuerpo como método efectivo para combatir el coronavirus y asegura que esto es una Fake News, puesto que esto no está comprobado que realmente funcione, por lo que hasta el momento los especialistas plantean que no existe ningún alimento que impida contraer el virus.

Además, puntualizó que el efecto de las vitaminas C y D en el organismo mejora el sistema inmunológico del ser humano. Entre los alimentos de origen vegetal están los llamados antioxidantes que mejoran el funcionamiento del organismo y estimulan el sistema inmune.

«Gran cantidad de las frutas y hortalizas, que contienen vitaminas y minerales, ayudan a fortalecer la inmunidad del cuerpo, una ingestión variada de las mismas, así como de las proteínas, contribuye a mejorar la salud humana. Es importante tomar sol en horas tempranas de la mañana, sin salir de casa, ya sea desde el balcón u otro sitio, así como el consumo abundante de agua para mantenerse hidratados», destacó.

El doctor precisó que lo antes dicho no nos hace inmunes al contagio de la COVID-19, pero si ayuda al cuerpo y al sistema inmune a estar saludables para que, en caso de contagiarnos de la enfermedad, poder combatirla con éxito.

Con respecto a la realización de pruebas PCR al personal que atiende a las personas infectadas, el doctor explicó que sí se les realiza la prueba porque, aunque se protegen y adoptan las medidas establecidas, son humanos y podrían contagiarse, por lo que a ellos también se les aplica el tiempo de cuarentena y se les realiza la prueba.

Durán comentó que la posibilidad de que las pruebas de PCR en tiempo real tengan algún error depende de una cierta intermitencia del virus, que hace que algunas veces la carga viral sea detectada y otras no. Por eso algunas veces el enfermo sigue dando positivo, y es por eso también es que se mantienen ingresados hasta que el mismo da negativo.

Sobre los casos de niños con Covid-19 el doctor explicó que los niños no suelen hacer gravedad en la enfermedad, y recomendó que se deben educar en las medidas de protección, hacerles entender la percepción de riesgo y la necesidad de protegerse y mantener el distanciamiento.

Con respecto a la curva, el doctor explicó que esta nos permite determinar los distintos escenarios de evolución de la enfermedad. Durán aclaró que las medidas de restricción son las mismas a pesar de presentarse un escenario favorable para la evolución de la COVID-19 en el país, incluso las medidas se aumentarán porque en un día se puede arruinar todo lo que se ha logrado si no se mantiene el control sobre el contagio.

Asimismo, el doctor llamó a cumplir con lo establecido, con las medidas de restricción y pidió que la celebración del día de las madres deberá hacerse en casa, y manteniendo las medidas establecidas.

Al cierre del día de ayer, 8 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica mil 824 pacientes. Otras 5 mil 266 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para Covid-19 se estudiaron mil 949 muestras, resultando 13 muestras positivas. El país acumula 65 mil 509 muestras realizadas y mil 754 positivas (2,7%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 13 nuevos casos, para un acumulado de mil 754 en el país.



Los 13 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, seis (46,1%) fueron contactos de casos confirmados, en seis (46,1%) no se precisa la fuente de infección y con fuente de infección en el extranjero uno (7,7%).



De los 13 casos diagnosticados, ocho (61,5%) fueron mujeres y cinco (38,5%) hombres. Del total de casos diagnosticados (13) por grupos de edades los más afectados fueron: de 40 a 60 años con siete (53,8%), seguido de los menores de 40 años con cinco (38,4%). El 69,2% (9) de los casos positivos fueron asintomáticos.

La residencia por provincias y municipios de los 13 casos confirmados es:



Pinar del Río: 1 caso (del municipio Pinar del Río)

La Habana: 9 casos (San Miguel del Padrón y de Boyeros con 2 cada uno, Habana Vieja, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución con 1 cada uno)

Matanzas: 2 casos (2 del municipio Matanzas)

Ciego de Ávila: 1 caso (del municipio Venezuela)



Detalles de los 13 casos confirmados



Pinar del Río



Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Pinar del Río, provincia del mismo nombre. Viajero procedente de México. Se mantienen en vigilancia 27 contactos.



La Habana



Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Matanzas



Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadano cubano de 65 años de edad, residente en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

De los mil 754 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 538 se mantienen como casos activos y 530 presentan evolución clínica estable. Se reportan 74 fallecidos (ninguno en el día de ayer), dos evacuados y mil 140 altas (62 más en el día de ayer). Se reportan cuatro pacientes en estado crítico y cuatro pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadano cubano de 53 años de edad. Antecedentes patológicos personales: Esquizofrenia. Paciente deambulante que ingresó en un Centro de aislamiento y estando allí comenzó con agitación psicomotora, se seda e hizo una depresión respiratoria, por lo que hay necesidad de intubar y ventilar. En el curso de la madrugada hizo episodio de polipnea importante, con acidosis e hiperglicémico. Fue necesario ventilar. Se encuentra inestabilidad hemodinámica con apoyo de norepinefrina. Enzimas hepáticas elevadas. Rx. tórax con empeoramiento radiológico, presencia de lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano, de 59 años. Con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Alcoholismo, Desnutrición Proteico Energética Severa y Fractura de Cadera Derecha Antigua. Ingresó por presentar diarreas, fiebre, dolor abdominal y deshidratación. El día 2 de mayo se cae de la cama y presenta una fractura del tercio proximal del fémur izquierdo no quirúrgico por el estado del paciente. Presenta evolución desfavorable con empeoramiento clínico, toma de conciencia, polipnea, trasladándose para la Terapia Intensiva, donde se recibe en agobio respiratorio y se comienza a ventilar. Se encuentra afebril, con ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax normal. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva. Se encuentra con ventilación no invasiva alternando con ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Se recibe cultivo de secreciones bronquiales con Pseudomona Aeruginosa, por lo que se decide cambio de antimicrobiano. Rx tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva. Se encuentra consciente, afebril, ventilación no invasiva alternando con ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Rx tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 75 años. Reside en Villa Clara. Con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra consciente, obedece órdenes, con abundantes pérdidas por el levine, distendida, que impresiona abdomen doloroso a la palpación pero con ruidos hidroaereos normales. Afebril, con secreciones bronquiales, en ventilación mecánica, a través de traqueotomía. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con lesiones inflamatorias en hemitórax derecho a predominio de las bases. Continúa reportada en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias de base izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 84 años, procedente del Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara. Antecedentes de Demencia Senil. Se recibió en Terapia Intensiva con cuadro de insuficiencia respiratoria y deshidratación importante, se constata fractura de clavícula derecha. Presenta secreciones bronquiales espesas, mal distribuida con edemas en miembros inferiores, flictena en la cara interna del antebrazo derecho que se desbrida y cura, ventilando espontáneamente a través de la traqueostomía, con suministro de oxígeno intermitente, hemodinámicamente estable. Rx. tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.

Cuidadana cubana de 82 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica, Diabetes Mellitus y Fractura de cadera hace 1 año. Presentó polipnea, decaimiento marcado y signos de deshidratación y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, cooperativa, decaída, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con infiltrado inflamatorio en ambas bases. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 47 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial, Nefrectomía con suprarrenalectomía izquierda por tumor renal hace dos años. Comenzó con fiebre, tos seca, ligera dificultad respiratoria y una diarrea. Se recibió en la Terapia Intensiva ese mismo día consciente, orientado, con lenguaje claro y coherente, respirando espontáneamente sin apoyo de oxígeno, ligera sequedad de piel y mucosas. Se encuentra afebril, en fase de corrección los trastornos hidrominerales, hemodinámicamente estable. Rx tórax. Negativo. Se reporta en estado grave.



Hasta el 8 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19 con 3 millones 807 mil 852 casos confirmados (+ 94 mil 056) y 269 mil 068 fallecidos (+ 5 mil 780), con una letalidad de 7,07% (-0,02).



En la región de las Américas se reportan un millón 644 mil 817 casos confirmados (+ 49 mil 380), el 43,20% del total de casos reportados en el mundo, con 97 mil 602 fallecidos (+ 3 mil 480) y una letalidad de 5,93% (+0,03).