Mujer: Consejos para cuidar tu imagen, en casa

El llamado a quedarse en casa como mejor antídoto contra la propagación de la COVID-19 es una realidad que implica aprender a surfear lo que la reconocida psicóloga cubana Patricia Arés denomina: “las grandes olas de temor y ansiedad que nos asaltan todos los días”

Diversos especialistas reiteran una y otra vez en los medios de comunicación la importancia de no dejar de “vivir” con intensidad cada jornada, solo por el simple hecho de no poder salir más allá de las paredes del hogar. En este sentido las recomendaciones van desde no quedarse en pijamas, hasta celebrar cumpleaños, aniversarios, remodelar espacios de la casa, hacer ejercicios…

Como la propia Patricia ha expresado: “Al amanecer remánguese las mangas y dígase: Un día más de vida, uno menos de coronavirus”.

Estas sugerencias, van dirigidas con énfasis especial a las féminas sobre quienes recae en no pocas ocasiones el peso del hogar, el cuidado de hijos y ancianos.

Por eso, tras dialogar con la joven Claudia León Pérez, peluquera profesional del Salón de belleza GeMa, ubicado en el Reparto Iglesias en la ciudad de Matanzas, Girón propone a las mujeres algunas propuestas para no descuidar su imagen en casa.

“Nos gusta vernos el cabello hermoso, las uñas arregladas y un cutis impecable. En tiempos de quedarnos en casa podemos ayudar a nuestro cabello a verse saludable, acondicionarlo para futuros procesos químicos, por eso desde mi experiencia, les doy consejos o tips para lograr nutrirlo, verlo sedoso y con gran vitalidad.

“Lo primero que debemos tener en cuenta es nuestro tipo de cabello, y en qué condiciones se encuentra, para luego determinar qué hacer. Los aceites naturales de origen vegetal son ideales para nutrir el cabello y de ahí parte uno de los procedimientos que recomiendo para restaurar la fibra capilar de manera natural: el uso del aceite de coco. Solo necesitan una pequeña cantidad que aplicarán desde el medio del cabello hasta las puntas. Después, la dejan reposar entre 20 y 45 minutos y, una vez transcurrido ese tiempo, proceden al lavado (con agua de tibia a fría), así se sella la cutícula del mismo”.

Según Claudia, otro tratamiento efectivo puede ser mezclar dos cucharadas de aceite de oliva, una de miel y un huevo y aplicarlo en las puntas principalmente, se deja reposar durante 30 minutos y se retira con abundante agua.

Por otra parte, esta profesional del salón GeMa indica pautas para quienes suelen teñirse con frecuencia y en estos momentos no pueden.

“Para más durabilidad del color recomiendo no lavarlo tan seguido y hacerlo siempre con agua tibia o fría, nunca caliente. En caso de que tengas iluminaciones, rayitos o algún trabajo de degrado de color (de moda por estos días) puedes aplicar algún tóner, producto que neutraliza tonos amarillos y anaranjados cobrizos en el pelo blanqueado.

“Uno de los elementos caseros más utilizados para realizar un tóner es la violeta de genciana. Utilice un poco de crema de tratamiento o acondicionador blanco con dos o tres gotas de violeta de genciana, mezcle bien, aplique en su cabello, déjelo actuar de 5 a 10 minutos y finalmente enjuague. La violeta genciana, como cualquier champú matizador que existe en el mercado, tiende a resecar el cabello, por eso no se debe emplear muy seguido. Recomiendo su uso cada 15 días.

“Ahora bien, en caso de tener algún tinte con reflejo .2 o .1 y que su tono base sea rubio, por ejemplo 9.2 o 7.11, se puede mezclar una parte de ese tinte (dependiendo del largo y volumen del cabello) con peróxido de 5 volúmenes y agregarle el champú que se usa normalmente. Esta mezcla se aplica y deja actuar durante 10 minutos y posteriormente se retira sólo con agua templada o fría. Lo ideal de estos trabajos es que lo hagan profesionales, pero no quiere decir que en casa no se puedan realizar”.

CUIDADO Y TRATAMIENTO FACIAL

“Hay muchas razones para que nuestro cutis pierda tenacidad y vitalidad, uno de los factores más comunes es el clima, inclusive el estrés también puede ser un factor importante, independientemente de qué tipo de piel tengamos o en qué condiciones nos encontremos”, alega Claudia.

“Si tienes problemas de sequedad recomiendo preparar una mascarilla nutritiva. ¿Cómo hacerla? Muy fácil: con un plátano, dos cucharada de aceite oliva y una cucharada de miel. Mezcla todo y aplícalo en tu rostro, dejándolo actuar 10 minutos. El aceite aportará una hidratación única y protegerá la piel de las agresiones de agentes externos, tan peligrosos para nuestra salud cutánea. Por otro lado, el plátano nutre, suaviza y regenera de forma increíble el rostro.

“Ahora bien, si lo que buscamos es exfoliar nuestro rostro, podemos realizar una mascarilla muy sencilla mezclando unas siete cucharadas de azúcar con unas cinco de aceite. Recomiendo utilizar aceite de almendras o el aceite especial para los niños, ya que son más efectivos, pero en caso de no tener, el de oliva o maíz pueden ser otra alternativa. El momento perfecto para utilizar este elemento es después de la ducha, ya que nuestro rostro está completamente limpio”.

Claudia asevera que también es válido emplear el café, efectivo para combatir la celulitis o para exfoliar el rostro de las células muertas y retirar la suciedad que vamos acumulando. Se puede utilizar cualquier crema hidratante, mezclarla con borra de café y aplicarlo en el rostro haciendo movimientos circulares. Un detalle importante antes de acudir a cualquier mascarilla es eliminar cualquier tipo de sudor o suciedad en la zona donde se aplicará, por lo que el mejor momento de hacerlo es al final del día.

“Ahora que hay demasiado calor seguramente puede notar que la piel le arde, pues la mascarilla de pepino le hará sentir un frescor muy agradable”.

“Ahora que hay demasiado calor seguramente puede notar que la piel le arde, pues la mascarilla de pepino le hará sentir un frescor muy agradable. Tan solo debes cortar un pepino y molerlo hasta obtener una especie de pasta. Extiéndalo por su rostro y déjelo reposar durante unos 15 minutos para que haga efecto. Finalmente retírelo con agua fría.

“Una de mis mascarillas favoritas es la clara de huevo y miel. Es una combinación increíble porque, además de limpiar la piel, evita las infecciones y deja el cutis muy terso. Lo mejor de todo es que contribuye a regular la producción excesiva de grasa, sobre todo en aquellos que tienen tendencia a padecer acné. Tan solo se necesita una clara de huevo y una cucharada de miel. En un recipiente coloque la clara de huevo y bata ligeramente; añada la miel y mezcle para obtener una crema homogénea. Aplique en el rostro con movimientos circulares y deje actuar 15 minutos. Pasado ese tiempo, enjuague con agua tibia y para terminar, aplique una crema hidratante suave.

A todas las mujeres matanceras y cubanas: anímense, asuman el desafío no solo de mantenerse hermosas exteriormente, sino de cultivar también la belleza interior en estos días de compartir en el hogar, como expresara Patricia Arés: “No ponga su vida en pausa, ni en modo de espera, acepte como desafío todo lo que tenga que hacer. Es probable que no tengamos esa posibilidad una vez que haya finalizado esta situación. Quizá sea una buena oportunidad para revisar y hacer «arqueos de cajas emocionales», reordenar nuestros valores, necesidades y prioridades. No podemos controlar el mañana, pero sí podemos aprender a vivir el hoy sabiamente”.