Nuevas estrategias agrícolas para entregar alimentos

En los seis Consejos Populares del municipio Martí se desarrollan los programas de la agricultura urbana.

A partir de la necesidad de producir y entregar alimentos de calidad a la población, la dirección de la agricultura matancera se encuentra en la ejecución de un programa que permitirá la recuperación de los organopónicos del territorio.

Según explicó Enrique Acosta Figueroa, Director de Técnica y Desarrollo Agrícola de la Empresa Integral Agropecuaria Matanzas, “resulta evidente que hoy la situación de los organopónicos no responde a las necesidades de los yumurinos, pues debemos entregar 10 metros cuadrados de hortalizas por habitantes y hasta el momento la situación no es satisfactoria; por lo que se ha diseñado un sistema de apadrinamiento de la dirección de la provincia y el municipio junto con nuevas estrategias, que han contribuido a la recuperación de los mismos”.

Cabe señalar que aunque de los 16 organopónicos y tres huertos intensivos con los que cuenta el municipio algunos poseen una situación favorable desde el punto de vista agrotécnico, muchos no responden a las exigencias actuales por lo que se les realizó un seguimiento para integrarlos a la vanguardia productiva matancera.

“Este cronograma pertenece a una maniobra de la provincia de dar cultura del detalle a todos los organopónicos para producir y que llegue al punto de venta lo que corresponde. Estamos rescatando huertos intensivos y trabajamos en la recuperación de los márgenes del río con un diseño de riego buscando como mínimo 10 hectáreas (ha) para la producción de hortalizas sobre todo en el polo sur que comprende la CCS Ciro Redondo, la CPA Victoria de Girón y la UBPC de Mocha”, agregó.

Hasta el momento, a pesar del esfuerzo de los agricultores, la per cápita del municipio no se encuentra cubierta debido a la extensión del mismo, y por ende los organopónicos y áreas destinadas a la producción no responden a las necesidades de la población; aunque se han integrado a la agricultura suburbana donde se incluyen las bases productivas que también tributan a la base alimentaria hortícola de Matanzas. Calixto Gil Suárez, Administrador del organopónico La dignidad comentó que durante la campaña de primavera producto de las lluvias se han visto afectados algunos cultivos como la acelga, el pepino y la habichuela en un área que comprende aproximadamente 1 ha, aunque laboran intensamente para mantener toda la tierra disponible sembrada; las producciones de calabaza, quimbombó y frutales; mejorar el sistema de riego; y elevar los rendimientos.