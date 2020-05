Orismay: “Soñador de rimas vivas”

Fotos: Cortesía del entrevistado

Orismay Hernández, trazo/octosílabo en el viento, /la décima es sentimiento/despierto sobre su paso./Se funden en un abrazo/sus palabras y la cima/y hoy cuando el mundo se anima/a mirar desde sus ojos,/le abre todos los cerrojos/a las puertas de la rima.

El don de la poesía/ cuando llegó no lo sé, / ni de que conmigo esté/lo aseguro todavía. /Cuando 4 años tenía/rimaba entre juego y prueba, / puede ser que a eso se deba/esta manifestación/de darle color al don/que en las entrañas se lleva.

Merecedor de disímiles lauros, Orismay Hernández es un joven poeta matancero que sueña la décima.

Cuando al escenario subes/en un poético duelo,/ ¿cómo en diez versos un vuelo/emprendes hacia las nubes?

Es único ese momento/ de subir al escenario/y hacer del vocabulario/ un balcón de sentimiento. / Cuando inspirado me siento/ pensar es obra de Dios/ y antes de que cante los/ versos que cierran la idea, /el público me pasea / un aplauso por la voz.

Cada letra en Entre Puentes/sobre el papel se eterniza./Sin laúd, ni tres, ni prisa,/ ¿los versos distintos sientes?

Es verdad que es diferente/ improvisar sin laúd/ ni con tanta multitud, / ni tanto pueblo de frente, / pero en el fondo se siente/ la misma satisfacción/ de ver cómo en el salón/ el que menos se lo espera, / te deja en la guayabera/ bailando su corazón.

Hoy que un virus cruel prohíbe/con el público el encuentro,/ ¿Cómo el repentismo dentro/de las casas sobrevive?

El repentismo cubano/ a estos tiempos sobrevive, /entre el canto del que escribe/ con los labios en la mano./ Facebook te pone cercano/ de un público digital, /pero público real/ que te aplaude y que te anima/ con stickers si la rima/ se vuelve sueño al final.

Como parte de su labor en el centro cultural Entre Puentes, de la ciudad de Matanzas, Orismay ha tenido la oportunidad de regalar sus versos a diversas personalidades.

Para que el verso respire/esa libertad genuina/ ¿qué magia, qué medicina/hace que el alma se inspire?

Es difícil desde casa/ alimentar el poeta, / hoy que el aislamiento aprieta/ y que la angustia no pasa. / Leer desde la terraza, /amarrar la soledad/al poste de la ansiedad, / son recetas efectivas/para soñar rimas vivas/sin cantos a la mitad.

¿Qué camino indicaría/a ese joven corazón/que descubrió la pasión/honda de la poesía?

Al joven que se dedique/ a aprender de la experiencia, / que el polvo de la conciencia/ con estudio se salpique./ Que no grite ni critique/a sus hermanos del arte, /que sea del grupo parte/más que esperar ser un polo,/porque el grito que anda solo/en eco no se reparte.

Cuando esta tormenta pase/y se iluminen tus días, / ¿en qué sitio de alegrías/se renovará tu frase?

Quisiera cantar un rato/ cuando la tormenta pase/entre amigos, que me abrace/el pueblo de Triunvirato. /No permitiré contrato/yo no quiero más fortuna/que pasar la tarde en una/gritería de balcones, /que le pintan sin creyones/escaleras a la luna.