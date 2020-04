Radio Ciudad Bandera no pierde su caché

Radio Ciudad Bandera en el alma de los cardenenses.

Enriqueta, más conocida como Queta, se levanta de la cama todas las mañanas y antes de hacer cualquier otra cosa, enciende el radio. Primero se escucha una ruidosa interferencia, cuando mueve el dial de un lado a otro y enseguida sintoniza Radio Ciudad Bandera (RCB) con el “lamento” de un mariachi en Mañanitas Mexicanas. En ese preciso instante le entra el alma al cuerpo.

Prepara un rico café, luego le echa comida a los pollos en el patio, y finalmente se embelesa con sus plantas porque las riega y hasta les habla. Así transcurre parte del día y aunque parece que está entretenida de una tarea en otra, no se le escapa nada en la radio, son muchos años “pegada a ese aparatico”.

Queta confecciona nasobucos escuchando los programas de RCB y le envió algunos a los trabajadores de ese centro para que se protejan.

“Ahora con este lío de la pandemia en el mundo y en Cuba noté que había variado la programación, no me extrañó tanto porque es lógico, debemos estar más informados sobre el tema, pero faltaban voces de siempre y llamé para allá, entonces supe que parte del equipo se encontraba en condiciones de aislamiento”, cuenta Queta.

Una periodista de RCB diagnosticada con la enfermedad Covid-19 recibe atención médica en el Hospital Mario Muñoz Monroy, de Matanzas, mientras otros 16 profesionales de la prensa considerados contactos permanecen en sus casas bajo ingreso domiciliario, tras resultar negativos en la prueba de biología molecular (PCR).

“No te preocupes Queta, nos estamos cuidando. ¡Ah! y gracias por los nasobucos que nos enviaste”, le respondió Ana Rosa Quintana Hernández, la jefa de programación que asume en estos momentos la dirección de la emisora en activo más antigua de Cuba, hasta que se incorpore a su puesto Berislaynne Argüelles Ibaceta.

“Aquí fumigaron con cloro y mantenemos en la entrada del centro el pomo con hipoclorito de sodio, agua y jabón para lavarnos bien las manos, diariamente desinfectamos las superficies y utilizamos nasobucos y guantes, incluso donados por los propios radioyentes”.

A pesar de la ausencia de gran parte del personal en RCB, que se encuentra en aislamiento en sus casas, la emisora no ha dejado de comunicarse ni un solo día con sus oyentes.

SOLO PARA ADICTOS A LA RADIO

“Ni un solo día hemos parado de transmitir noticias. Tenemos una familia radialista y tenemos que entrar en sus casas con nuestros mensajes, no podemos perder el caché, por eso trabajamos sin descanso de 6 de la mañana a 6 de la tarde y luego nos enlazamos con la cadena provincial de radio, así mantenemos al pueblo informado”, dice Ana Rosa.

Con solo 10 trabajadores entre realizadores de sonido, locutores, periodistas, asistentes y directores, se sostiene la programación reajustada a 12 horas, que incluye nuevas propuestas como la revista informativa Quédate en Casa, el programa de variedades con elementos de participación RCB Contigo, el programa de variedades Qué tal y Conciertos favoritos.

Con solo 10 trabajadores se sostiene la programación de RCB reajustada a 12 horas.

“En este tiempo hemos recibido muchas colaboraciones de otros medios de comunicación, los mismos periodistas en aislamiento han enviado sus materiales y tomamos información de las publicaciones de perfiles oficiales de varias entidades, por ejemplo, la Dirección de Salud Pública y el Ministerio de Educación”.

Una de las voces más conocidas en la emisora es la de la periodista Cristina Valdés Lescaille. Ella se cuela en la sala o en la cocina de cualquier hogar a convencer sobre la necesidad de ser disciplinados y cumplir con el aislamiento social orientado o sobre la importancia de ser honestos ante las preguntas del personal sanitario que realiza las pesquisas.

Reconoce que hacer radio en tiempos de pandemia y sin gran parte del equipo es “desgastante”, prácticamente “un esfuerzo sobrehumano”, pero la vocación de servir es más fuerte que ella. En fin, hay amores que no tienen remedio.

La periodista Cristina Valdés Lescaille tiene montado un pequeño “puesto de mando” en su casa, desde allí actualiza el blog institucional.

Muchas veces emplea el teletrabajo. Desde su casa tiene montado un pequeño “puesto de mando”, luego de gestionar la información entrega boletines por teléfono, graba con el operador de sonido y actualiza el blog institucional de RCB.

“Usuarios de todo el mundo pueden escuchar en tiempo real las transmisiones, lo mismo se encuentran una crítica social que se ponen al tanto de la producción de alimentos o los esfuerzos del personal de la salud para combatir la Covid-19, o visitan conciertos del trovador cardenense Tony Ávila”, comenta.

QUE NO ME CAMBIEN LA EMISORA

A Ida López Martínez, de 56 años de edad, le encanta RCB. Desde que participó como locutora cuando niña, y más tarde ya adolescente, en el programa juvenil Momentos Estudiantiles, se convirtió en una fiel oyente de casi todas las emisiones.

Ahora que vive sola no soporta el silencio y se refugia en su familia de la radio, que según ella le da alegría, le levanta el ánimo. Con solo tomar el teléfono en sus manos y marcar los dígitos precisos conversa con Anay, Leandro, Odalys, Ana Rosa… y nadie le quita el número uno en los juegos de participación.

“Muchas veces me preocupo por ellos porque se adentran tanto en la vorágine de su trabajo que no saben si afuera llueve o truena. Por eso yo abro bien las ventanas, me mantengo pendiente del estado del tiempo y les alerto 'Oigan, va a caer tremenda agua, no se les olvide recoger las bicicletas'.

“Si están enfermos me mantengo al tanto de su salud y cuando están en cabina hasta les recuerdo seguir el tratamiento, porque por ejemplo algunos son diabéticos.

La fiel oyente Ida López Martínez (a la izquierda) extraña los encuentros con la familia de RCB.

“A mí no me puede faltar la radio, por eso valoro su esfuerzo por mantenerse cerca de nosotros. Gracias a sus orientaciones cumplo al pie de la letra con las medidas higiénico-sanitarias para evitar un posible contagio de la Covid-19, paso todo el tiempo en casa, solo salgo lo imprescindible y no hago caso a esas informaciones alarmistas que circulan en las redes sociales”.

Enriqueta Guerra Rosell, de 69 años de edad, agradece que en medio de esta difícil situación se mantengan los espacios de Radio Arte. Ella queda atrapada en los romances de la novela Amaranta y en las intrigas de la aventura Escuela de Detectives. Aclara que es de las que protesta cuando repiten un episodio.

Queta e Ida son fanáticas al programa Amigas, ambas extrañan los encuentros entre radioyentes y trabajadores de ese espacio, pero no pierden la fe y se conforman con esperar a que esta pandemia pase pronto. “El día que todos volvamos a encontrarnos será una victoria”, asegura Queta.